Südkorea bei der Frauen-WM 2023: alle Infos zum Kader

Vom 20. Juli bis zum 20. August rollt der Ball bei der Frauen-Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. In acht Gruppen treten 32 Teams an. Wir stellen jedes im Porträt vor – hier: den südkoreanischen Kader.

Südkorea im Schnellcheck

Trainer Colin Bell

WM-Teilnahmen 4 (inkl. 2023)

Größter WM-Erfolg Achtelfinale (2015)

Fifa-Weltrangliste 17. Platz (Stand 9.6.2023)

In welcher Gruppe spielt Südkorea bei der WM 2023?

Südkorea spielt in Gruppe H. Dort trifft das Team auf Deutschland, Kolumbien und Marokko.

Wann spielt Südkorea bei der WM 2023?

Das ist der Spielplan von Südkorea bei der WM:

Kolumbien – Südkorea | Dienstag, 25.7.2023, 4 Uhr MESZ in Sydney (Übertragung im Sportschau-Livestream) Dienstag, 25.7.2023, 4 Uhr MESZ in Sydney (Übertragung im Sportschau-Livestream)

Südkorea – Marokko | Sonntag, 30.7.2023, 6.30 Uhr MESZ in Adelaide (TV-Übertragung in der ARD) Sonntag, 30.7.2023, 6.30 Uhr MESZ in Adelaide (TV-Übertragung in der ARD)

Südkorea – Deutschland | Donnerstag, 3.8.2023, 12 Uhr MESZ in Brisbane (TV-Übertragung im ZDF)

Der südkoreanische WM-Kader: alle Spielerinnen in der Übersicht

Tor

Kim Jungmi (Hyundai Steel Red Angels)

Yoon Younggeul (BK Häcken)

Ryu Jisu (Seoul City LFC)

Abwehr

Kim Hyeri (Hyundai Steel Red Angels)

Lim Seonjoo (Hyundai Steel Red Angels)

Jang Selgi (Hyundai Steel Red Angels)

Hong Hyeji (Hyundai Steel Red Angels)

Shim Seoyeon (Suwon FC)

Choo Hyojoo (Suwon FC)

Lee Youngju (Madrid CFF)

Mittelfeld

Kim Yunji (Suwon FC)

Jeon Eunha (Suwon FC)

Cho Sohyun (vereinslos)

Lee Geummin (Brighton & Hove Albion)

Chun Garam (Hwacheon KSPO)

Bae Yebin (Uiduk University)

Ji Soyun (Suwon FC)

Sturm

Choe Yuri (Hyundai Steel Red Angels)

Kang Chaerim (Hyundai Steel Red Angels)

Son Hwayeon (Hyundai Steel Red Angels)

Moon Mira (Suwon FC)

Park Eunsun (Seoul City LFC)

Phair Casey (Nachwuchsleistungzentrum, USA)

RND/mos