Der Ball liegt frei auf dem Spielfeld und alle Spieler springen auf ihn. Diese gelegentliche Haufenbildung im American Football , die für Laien seltsam anmuten mag, wird meist durch einen sogenannten Fumble ausgelöst. Was der Begriff bedeutet, erfahren Sie hier.

Super Bowl 2023: Was ist ein Fumble im Football?

Der sogenannte Fumble leitet sich vom englischen „to fumble with sth.“ ab, was so viel bedeutet wie „mit etwas ungeschickt umgehen“. Gemeint ist damit die Handhabung des Footballs, während dieser von einem Spieler getragen wird.

Bei einem Fumble wird der Ball fallen gelassen, was zu Ballverlusten führen kann.

Fumble Regeln: Wann ist es ein Fumble?

Für ein Fumble müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Der Ballträger muss zunächst den Ball unter vollständiger Kontrolle haben.

Der Ballträger ist vor dem Ballverlust nicht den Boden mit dem Knie oder dem Ellenbogen berührt.

Wenn der Ballträger, der den Ball unter vollständiger Kontrolle hat, stolpert und den Ball dabei aus der Hand verliert, ist es ein Fumble. Fällt der Ball hingegen nach einem misslungenen Pass auf den Boden, ist es kein Fumble, selbst wenn der Ballfänger den Ball zuvor noch berührt.

Wann führt ein Fumble zum Ballverlust?

Wenn der Ball nach einem Fumble frei auf dem Spielfeld liegt, darf er von beiden Mannschaften erobert werden. Gelingt dies dem Team, das den Ball zuvor nicht hatte, sichert es sich damit den Ballbesitz und das Angriffsrecht.