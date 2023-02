Der Super Bowl 2023 rückt näher und mit ihm so manche Bezeichnung, die vor allem Laien nicht immer bekannt ist. Wir klären auf, was es mit den Begrifflichkeiten auf sich hat. In diesem Text: Was ist ein Rookie?

03.02.2023, USA, Phoenix: American Football Bälle werden in der Wilson-Ausstellung im Super Bowl Experience, dem Veranstaltungsort für Fans im Vorfeld des NFL Super Bowl LVII Footballspiels in Phoenix, zum Verkauf angeboten. Foto: Ross D. Franklin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Super Bowl 2023: Was ist ein Rookie?

Ein im Profisport noch unerfahrener Spieler wird im Football als sogenannter Rookie bezeichnet. Viele von ihnen kommen aus der NFL Draft, einer Veranstaltung, bei der Teams der National Football League Rechte an verfügbaren Amateur- und Jugendspielern erwerben können. Diese wiederum haben zuvor in den Teams der Colleges und Universitäten gespielt. Rookie steht für Anfänger oder Neuling und wird daher vor allem in der ersten NFL Saison eines Spielers verwendet.

„Rookie of the Year Award“ - Auszeichnung für die besten Jungspieler

An die besten Jungprofis unter den Spielern wird jährlich der „Rookie of the Year Award“ verliehen – einmal für den besten Abwehrspieler und einmal für den besten Angriffsspieler. Als eine der wichtigsten Auszeichnungen für Nachwuchsspieler steigert sie das Renommee eines Spielers beträchtlich und hat demnach großen Einfluss auf seine Karriere.

Wie lange gilt man als Rookie, was kommt danach?

Als Rookie gelten Spieler nur während ihrer ersten Saison. Danach werden sie anhand ihrer Positionen auf dem Feld betitelt, also etwa als Quarterback, Wide Receiver, Linebacker oder Center.

Was verdient ein Rookie in der NFL?

Spieler, die beim NFL Draft gewählt werden, können sich über einen Vierjahresvertrag und demnach ein in der Regel mehrere Millionen Dollar umfassendes Gesamtgehalt freuen, hinzu kommt meist auch noch ein sogenannter Signing Bonus.