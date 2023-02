﻿Bundestrainer Shuan Fatah über Super-Bowl-Quarterback Patrick Mahomes: „Er ist der X-Faktor“

Berlin/Potsdam. Der Berliner Shuan Fatah zählt zu den erfolgreichsten American-Football-Coaches in Europa. Die Titelliste des 55-Jährigen ist lang. Als Mitglied des Trainerstabs gewann er mit seinen Teams insgesamt viermal den World Bowl, das Endspiel der NFL Europe. Die österreichische Nationalmannschaft führte Fatah 2018 zur Vize-Europameisterschaft. Nach den Querelen mit dem Verband soll er nun die deutsche Auswahl wieder auf Kurs bringen. Seit dieser Woche ist er Headcoach der Nationalmannschaft. Im Interview blickt Shuan Fatah, der auch das Team der Berlin Adler in der German Football League trainiert, auf den bevorstehenden Super Bowl und Deutschlands Weg zurück in die Spitze des American Football.

Herr Fatah, Sonntagnacht spielen die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs um den Sieg im Super Bowl. Steigt bei Ihnen schon die Vorfreude?

Die ist immer groß. Das Spiel ist ein Highlight für unseren Sport – so wie das Champions-League-Finale für die Fußballfans. Die NFL ist die Königsklasse, die Liga, zu der wir alle hochschauen. Oft schaue ich das Spiel auf einer richtigen Super-Bowl-Party. Dann gibt es Nachos, Chips, Hotdogs – das ist ein richtiges Ritual bei mir.

Sie arbeiten seit mehr als 30 Jahren als Trainer. Können Sie so ein Spiel als Zuschauer überhaupt genießen oder analysiert man nur?

(lacht) Ich versuche, das Analytische ein bisschen auszuschalten. In den vergangenen Jahren habe ich als Coach in Österreich gearbeitet, da war ich oft Experte für die TV-Übertragungen, dann muss man natürlich auch analysieren. Aber wenn ich privat schaue, schaue ich als Fan. Das ist schöner und dann kann ich das Spiel auch genießen.

In der regulären Saison war Philadelphia das defensivstärkste Team. Es gibt im Football ja den Spruch „Defense wins championships“ – in der Verteidigung gewinnt man die Meisterschaften. Wird er sich bewahrheiten?

Ich komme ja von der Abwehrseite, bin ein Defense-Purist und liebe und coache die Verteidigung. Defense und Laufspiel gewinnt Meisterschaften – beides trifft auf die Eagles zu. Sie haben neben der guten Verteidigung einfach auch ein monströses Laufspiel. Aber auf der anderen Seite haben die Chiefs den besten Quarterback.

Sie meinen Patrick Mahomes.

Genau! Er ist der X-Faktor. Er kann ein Spiel an sich reißen. Das spricht für die Chiefs. Andererseits machen mir die Passempfänger, also die Wide Receiver, etwas Sorgen. Da haben die Chiefs ein paar Angeschlagene. Alles in allem treffen am Sonntag aber die zwei besten Teams dieser Saison aufeinander, beide haben kontinuierlich dominiert.

Kämpfen um den Sieg im NFL-Endspiel: Die Quarterbacks Patrick Mahomes (r., Kansas City Chiefs) und Jalen Hurts (Philadelphia Eagles). © Quelle: Matt York/AP

Wie sehen Sie das Duell der Quarterbacks mit Mahomes auf der einen und Philadelphias Jalen Hurts auf der anderen Seite?

Die Eagles haben Jalen Hurts ein super Team hingestellt. Er hat das mit seinen 24 Jahren toll gemacht und dem Druck standgehalten. Auf der anderen Seite steht Patrick Mahomes überhaupt nicht zur Disposition. Was die Erfolge angeht, ist das ein ganz anderes Kaliber. Er steht in vier Jahren zum dritten Mal im Super Bowl. Hurts muss sich erst noch beweisen.

Schauen wir nach Deutschland. Dort wurden Sie in dieser Woche als neuer Headcoach der Nationalmannschaft im American Football vorgestellt.

Darauf bin ich sehr stolz. In mir fließt zwar kurdisches Blut, aber meine Mutter ist Berlinerin, ich bin in Berlin geboren. Deshalb ist das eine wahnsinnig große Ehre für mich. Ich habe den Luxus, dass ich schon fünf Jahre in Österreich als Nationaltrainer gearbeitet habe, daher kenne ich mich ein bisschen aus. Aber es wird auch harte Arbeit, weil die Mannschaft lange brachlag.

Was meinen Sie?

Die Nationalmannschaft sollte das Aushängeschild sein, das war im deutschen Verband lange nicht so. Aber es soll wieder so werden. Ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht so sehr von den Fußballern: Es ist der Traum jedes jungen Spielers, mal in der Nationalmannschaft zu spielen.

Fünf Jahre arbeitete Shuan Fatah sehr erfolgreich als Football-Trainer in Österreich. © Quelle: GEPA pictures/ David Rodriguez/imago

Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich?

Wir haben mit Abstand den größten American-Football-Verband in Europa. Auch leistungsmäßig zählt Deutschland zu den Topnationen, hat zuletzt 2014 die Europameisterschaft und 2017 Silber bei den World Games geholt. Wir waren ultraerfolgreich.

Was ist dann passiert?

Wegen Querelen mit dem Weltverband wurde Deutschland vom internationalen Football-Geschehen ausgeschlossen. Aber das waren rein persönliche Geschichten. Vom Personal sind wir nach wie vor ganz weit vorn dabei. Im nächsten Jahr ist wieder Europameisterschaft, wir wollen uns für das A-Turnier qualifizieren. Dafür müssen wir aber jetzt die Ochsentour machen.

Wie sieht das in den USA aus?

Dort ist das alles noch viel größer. Die Nationalmannschaft setzt sich aus Amateurspielern vom College zusammen. Es gibt eben auch eine riesige Football-Welt abseits der NFL. Das finde ich auch gut so. Wenn man einen NFL-Profi auf einen Amateurspieler loslassen würde, kann das wehtun. In der NFL spielen nun mal die absoluten Topathleten unseres Sports. Das kann man nicht vergleichen.

Das Interview erschien zuerst bei der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.