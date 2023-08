Wieso Bayern im Supercup gegen Leipzig überraschend Heimrecht hat

Am Samstag wird der erste Titel der neuen Saison vergeben. DFB-Pokalsieger RB Leipzig fordert Meister FC Bayern zum Duell um den DFL-Supercup. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr in der Allianz Arena. Aber wieso findet das Spiel eigentlich in München statt und nicht wie eigentlich üblich im Stadion des Pokalsiegers (oder Vizemeisters im Falle eines Double-Siegers)?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hintergrund ist ein DFL-Beschluss von 2017, in dem festgelegt wurde, dass das Heimrecht wechselt, wenn die Paarung dieselbe ist wie im Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr gastierten die Bayern bei RB und gewannen ein torreiches Spiel mit 5:3. Da beide Teams ihren Titel in DFB-Pokal und Bundesliga verteidigten, wurde nun also der Rekordmeister als Gastgeber festgelegt.

Der Supercup fand letztmals 2020 in München statt. Damals siegte der Gastgeber mit 3:2 gegen Borussia Dortmund. Auch damals wechselte das Heimrecht, weil der BVB im Jahr zuvor den FC Bayern in Dortmund 2:0 besiegte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Supercup hat noch weitere Folgen für Leipzig und Bayern. Aufgrund des Duells um den ersten Titel der Saison steigen die beiden Teams später als die anderen Klubs in die nächste Spielzeit des DFB-Pokals ein. Die Begegnungen der ersten Runde sind vom 11. bis zum 14. August angesetzt - und kollidieren folglich mit dem Supercup-Termin. Folge: Leipzig und München tragen ihre Auftakt-Partien erst Ende September aus. Bayern tritt am 26.09. bei Preußen Münster an, Leipzig trifft am 27.09. auf Wehen Wiesbaden.