Supercup im Liveticker: Der FC Bayern empfängt RB Leipzig

Das erste Highlight der neuen Saison steht gleich zu Beginn auf dem Programm. Im Supercup der DFL trifft der FC Bayern als Deutscher Meister am Samstagabend (20.45 Uhr, Sat.1 und Sky) auf Pokalsieger RB Leipzig. Vor dem Start in die Bundesliga steht schon ein erstes Kräftemessen der beiden Titelaspiranten auf dem Programm. „Wir freuen uns auf das erste Pflichtspiel, darauf, dass es losgeht“, blickte der von Leipzig nach München gewechselte Konrad Laimer voraus.

Während Leipzig nach dem Premierentitel greift, ist der FC Bayern Rekordsieger des Supercups. Insgesamt zehnmal setzten sich die Münchener schon durch. Zuletzt durften sie zwölfmal in Folge um den Titel spielen. Die Auflage im Vorjahr gewann der FCB mit 5:3 gegen die Leipziger. Das letzte Aufeinandertreffen am 33. Bundesliga-Spieltag entschied Leipzig in München mit 3:1 für sich und kostete den FC Bayern damit beinahe die Meisterschaft. Am letzten Spieltag konnte die Elf von Thomas Tuchel aber doch noch an Borussia Dortmund vorbeiziehen.

Live: Der FC Bayern trifft im Supercup auf RB Leipzig

Dass das Spiel am Samstagabend in der Münchener Arena und nicht im Leipziger Stadion stattfindet ist ungewöhnlich: Eigentlich hat der DFB-Pokalsieger im Supercup Heimrecht. Doch seit 2017 wechselt das Heimrecht, wenn die Paarung die selbe ist, wie im Vorjahr. Und da der Meister in den vergangenen beiden Spielzeiten FC Bayern und der Pokalsieger RB Leipzig hieß, fand nun der Heimrecht-Wechsel statt.