SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Online-Stream sehen

Darmstadt tut sich als Aufsteiger in der Bundesliga bisher schwer. Nach einer knappen 0:1-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt, gingen die nächsten zwei Partien gegen Union Berlin (1:4) und Bayer Leverkusen (1:5) deutlicher verloren. Die „Lilien“ hoffen nun am 4. Spieltag zuhause gegen Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17.30 Uhr) auf die ersten Punkte der Saison, denn auch Gladbach startete schwach in die neue Spielzeit.

Die Borussia befindet sich in einer Saison des Umbruchs. Unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane punktete Gladbach nur im Auftaktspiel gegen Augsburg (4:4). Die vergangenen beiden Partien verloren die „Fohlen“ gegen Leverkusen (0:3) und Meister Bayern München (1:2). Die Seoane-Elf musste sich allerdings den derzeit besten Teams der Bundesliga geschlagen geben. In das Spiel in Darmstadt geht die Elf vom Niederrhein als leichter Favorit.

Wie sehe ich das Spiel SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach live im TV?

Das Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach wird vom Streaming-Anbieter DAZN live und exklusiv ausgestrahlt, eine TV-Ausstrahlung erfolgt nicht. Die Übertragung beginnt um 16.45 Uhr mit der Vorberichterstattung, die von Tobi Wahnschaffe moderiert wird. Anstoß ist um 17.30 Uhr, Kommentator der Partie ist Marco Hagemann, dem Experte Jonas Hummels während des Spiels zur Seite steht.

Kann ich das Spiel zwischen Darmstadt und Mönchengladbach im Livestream verfolgen?

DAZN überträgt die Partie SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach online im Livestream. Dafür ist allerdings ein DAZN-Abo nötig. Anpfiff des Spiels ist um 17.30 Uhr.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Darmstadt gegen Mönchengladbach?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für die abschließende Partie des 4. Bundesliga-Spieltags zwischen dem SV Darsmatdt 98 und Borussia Mönchengladbach bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel Darmstadt gegen Gladbach an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es dort ab 17.30 Uhr zu sehen.