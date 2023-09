SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig live im TV und Online-Stream sehen

Am Mittwochabend steht das letzte Spiel der ersten Runde des DFB-Pokals an. Der SV Wehen Wiesbaden trifft auf RB Leipzig (20.45 Uhr). Die „Roten Bullen“ aus Leipzig kommen als amtierender DFB-Pokal-Sieger nach Wiesbaden. Anfang Juni gewannen die Leipziger das Finale im Berliner Olympiastadion mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt und holten sich nach dem Vorjahressieg gegen den SC Freiburg (5:3 n.E.) ihren zweiten DFB-Pokal in Folge.

Auch bisher läuft die Leipziger Saison rund. In der Bundesliga gewann RB seine letzten vier Spiele und hat nur einen Punkt Rückstand auf die Tabellenspitze. Der Champions-League-Auftakt (3:1 gegen Young Boys Bern) glückte ebenfalls. Wiesbaden hingegen verlor zuletzt im Aufsteigerduell der 2. Bundesliga gegen Elversberg (0:2). Nach sieben Spieltagen stehen die Hessen auf Platz 14 in Liga 2. Im DFB-Pokal waren sie zueletzt vor zwei Jahren vertreten, wo sie jedoch in der ersten Runde an Borussia Dortmund (0:3) scheiterten.

Wie sehe ich das Spiel SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig live im TV?

Die ARD und Sky zeigen das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und RB Leipzig am Mittwochabend live und exklusiv. Bei Sky beginnt die Übertragung um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Anstoß ist um 20.45 Uhr, Kommentator der Partie ist Kai Dittmann.

Wird die Partie zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und RB Leipzig im Free-TV übertragen?

Ja! Die ARD zeigt das Spiel SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig live im Free-TV. Die Übertragung aus Wiesbaden beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, durch die Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger führen. Kommentiert wird die um 20.45 Uhr beginnende Partie von Tom Bartels.

Kann ich das Spiel zwischen dem Wiesbaden und Leipzig im Livestream verfolgen?

Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und RB Leipzig über Sky Go oder WOW TV (ehemals Sky Ticket) im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig?

Wer kein Sky-Abo hat, kann die Partie SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig trotzdem kostenfrei streamen. Dies geht über die ARD-Mediathek, die über PC, Smartphone oder Tablet abgerufen und genutzt werden kann. Zudem gibt es auch eine ARD-Mediathek-App, die im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen und genutzt werden kann.

Wie verfolge ich das DFB-Pokal-Spiel SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Mittwoch einen Liveticker zum DFB-Pokal-Spiel zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und RB Leipzig an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es dort ab 20.45 Uhr zu sehen.