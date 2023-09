Wegen sportlicher Krise: Ajax Amsterdam trennt sich von Mislintat

Ajax Amsterdam hat Konsequenzen aus der sportlichen Krise gezogen und sich von Sportdirektor Sven Mislintat getrennt. Das teilte der niederländische Erstligist am Sonntagabend mit. Als Grund für die sofortige Entlassung gab Ajax an, dass der Deutsche keine hinreichende Unterstützung innerhalb des Vereins mehr genossen hatte. Mislintat hatte den Posten erst im vergangenen Mai angetreten.

Geschäftsführer Jan van Halst begründete die Absetzung Mislintats mit der „fehlenden Breitenunterstützung“ für den Sportdirektor innerhalb des Klubs. Diese habe für „Unruhe gesorgt“. Zudem sei unter Mislintats Führung der sportliche Erfolg ausgeblieben. Der Saisonstart von Ajax ging komplett schief. Aktuell ist der einstige Serienmeister nur Tabellen-14. der Eredivisie. Am Sonntagnachmittag sorgten die Fans der Amsterdamer für einen Eklat, als sie beim Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam beim Stand von 0:3 einen Spielabbruch provozierten, indem sie Pyrotechnik auf den Platz warfen.

Zuletzt war Mislintat bei den Niederländern wegen des Transfers des Stuttgarters Borna Sosa in die Schusslinie geraten. Der Traditionsklub leitete interne Ermittlungen gegen den 50-Jährigen ein, weil er gegen klubeigene Regeln verstoßen haben soll. Knackpunkt ist Mislintats Beteiligung an dem Fußballdaten-Analyse-Unternehmen Matchmetrics. An dieser Firma ist seit Sommer auch die Spielerberatungsagentur AKA Global GmbH beteiligt. Über diese Agentur wiederum wurde Sosas Wechsel im Sommer, bei dem der niederländische Rekordmeister zwischen acht und zehn Millionen Euro an den VfB Stuttgart überwies, abgewickelt. Wie Ajax in der Pressemitteilung zur Mislintat-Entlassung betonte, hat dieser Vorfall jedoch nichts mit der Freistellung des Sportchefs zu tun.

Der gebürtige Dortmunder machte sich einst einen Namen als Chefscout bei Borussia Dortmund, wo er Spieler wie Shinji Kagawa, Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembélé entdeckte, die den BVB später für hohe Ablösesummen verließen. Vor seiner Tätigkeit in Amsterdam, hatte Mislintat rund drei Jahre bei Stuttgart gearbeitet.