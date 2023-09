Sky-Expertin setzt Zeichen: Kemme trägt Hermoso-Trikot vor Bayern-Spiel

Heftreihe NS-Zeit in Segeberg

Mehr als 300 Seiten haben Axel Winkler und Hans-Werner Baurycza zum Nationalsozialismus in Bad Segeberg in einer Heftreihe veröffentlicht. Das Jahr 1939 und der Kriegsbeginn in Bad Segeberg sind Thema des neuen Hefts. Winkler: „Allein im ersten Kriegsmonat gab es 20 Todesanzeigen in der Zeitung.“