DFB-Schreck Asano: „Es war vermutlich das meist beachtete Tor meiner Karriere“

Die Szene aus dem Khalifa International Stadion in Doha vom 23. November 2022 hat Takuma Asano prominent verewigt. In der 83. Minute schoss der japanische Nationalspieler bei der Weltmeisterschaft in Katar das 2:1 gegen Deutschland. Das Bild, auf dem Asano gerade DFB-Verteidiger Nico Schlotterbeck enteilt ist und Keeper Manuel Neuer mit einem Schuss ins kurze Eck überwunden hat, schaffte es auf das Cover seines Buches.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An diesem Samstag (20.45 Uhr, RTL) kommt es in Wolfsburg zum Wiedersehen Japans mit dem Team von Hansi Flick. Im Interview mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk (RND), spricht Asano über seinen damaligen Siegtreffer - und was ihm persönlich noch mehr bedeutete als dieses Tor.

Sportbuzzer: Herr Asano, welche Erinnerungen haben Sie an Ihr Tor bei der WM gegen Deutschland?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Takuma Asano: Ich werde oft darauf angesprochen, speziell natürlich momentan wieder, vor dem Länderspiel gegen Deutschland. Es war vermutlich das am meisten beachtete Tor meiner Karriere, weil eine WM dann doch anders wahrgenommen wird als andere Länderspiele. Und für mich war es die Bestätigung, dass man mit dem unbedingten Willen vieles schaffen kann. Ich war bei der WM 2018 in Russland nicht dabei und hatte mich wenige Monate vor dem Beginn der WM 2022 verletzt. Umso mehr hat es mich gefreut, in Katar dabei sein zu können, um dann noch ein so wichtiges Tor zu erzielen. Aber das ist vorbei, ich schaue nur noch nach vorne.

Japans Takuma Asano (rechts) trifft gegen Deutschlands Nico Schlotterbeck (Mitte) und Deutschlands Torwart Manuel Neuer. © Quelle: Robert Michael/dpa

Wie haben Sie die Stimmung in Fußball-Deutschland danach erlebt, was haben Sie etwa aus Bochum gehört?

Ich habe natürlich mehr von der Stimmung aus Japan mitbekommen als aus Deutschland. Aber aus Bochum und vom VfL haben mich Glückwünsche erreicht.

Welche Wirkung hatte der Treffer innerhalb des japanischen Teams – und ahnten Sie, welche Probleme Sie Deutschland damit für den weiteren Turnierverlauf bereiten?

Solch große Turniere sind sehr speziell, das hat man am Verlauf der WM gesehen. Siege bekommen dort ein besonderes Gewicht, weil es eben nur wenige Spiele sind. Wir haben uns in erster Linie darüber gefreut, dass wir gegen eine große Fußballnation wie Deutschland gewinnen konnten. Wir waren uns schon bewusst, dass wir ein starkes Team haben. Aber Deutschland und Spanien waren die Favoriten. Dass wir beide besiegen konnten, war schön, mehr aber auch nicht. Schließlich sind wir bereits im Achtelfinale gegen Kroatien (1:3 im Elfmeterschießen, d. Red.) ausgeschieden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flick und Völler mit EM-Ansage: „... dann sollten wir uns schämen“ Pleitenserie, Grabenkämpfe, fehlende Kritikfähigkeit – der deutsche Fußball steckt in einer tiefen Krise. DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Bundestrainer Hansi Flick reden exklusiv über fehlende Einstellung, vorhandene Qualität und gesellschaftliche Probleme in Deutschland. Mit Plus lesen

Wie wichtig ist Ihnen das Tor persönlich?

Ich habe kürzlich ein Buch veröffentlicht, wo das Tor erwähnt wird. Mir ist aber wichtig zu betonen, dass es eine Teamleistung war, dass wir es als Mannschaft geschafft haben, die Vorrunde zu überstehen. Und dass angesichts meiner geschilderten Vorgeschichte es mein persönlicher Triumph gewesen ist, es überhaupt in den WM-Kader und zum Turnier geschafft zu haben. Das ist für mich noch höher zu bewerten.

„Japan ist gegen Deutschland immer noch in der Außenseiterrolle.“ Takuma Asano

Was erwarten Sie nun beim Wiedersehen – einen offenen Schlagabtausch?

Japan ist gegen Deutschland immer noch in der Außenseiterrolle, WM-Sieg hin oder her. Deutschland ist immer noch eine große Fußballnation. Aber wir wollen uns stetig weiter verbessern, wollen stärker werden. Insofern werden wir auch dieses Spiel gewinnen wollen.