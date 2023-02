In der Fußball-Landesliga Mitte kreist das Abstiegsgespenst über sechs Teams. Bei drei Regelabsteigern und einem Relegationsplatz müssen sich der Preetzer TSV, Gettorfer SC, Heikendorfer SV, TSV Kronshagen, SVE Comet Kiel sowie der SVT Neumünster mächtig strecken, um das rettende Ufer zu erreichen.

Kiel. Wie in jedem Jahr verbreitet auch in dieser Landesliga-Saison das Abstiegsgespenst Angst und Schrecken bei so manchem Team. Drei Regelabsteiger und einen Relegationsplatz gibt es, sechs Teams hängen im oder am Keller fest – nur wenige Punkte trennen die Kontrahenten voneinander. Welcher Klub hat die besten Karten und tritt auch in der nächsten Saison in der Landesliga an? Wir machen den Teamcheck.