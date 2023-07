Zverev gewinnt erstmals am Hamburger Rothenbaum: „Größer als normales Turnier“

Alexander Zverev kann ein großes Karriereziel von der Liste abhaken. Der Tennis-Olympiasieger hat am Sonntag beim ATP-Turnier in seiner Heimatstadt Hamburg triumphiert. Im Finale setzte sich Zverev gegen den Serben Laslo Djere mit 7:5 und 6:3 durch und wurde anschließend emotional: „Dieses Turnier ist einfach mehr wert, ist einfach größer als ein normales ATP-Turnier für uns.“

Im ersten Satz spielte Gegner Djere lange auf Augenhöhe mit dem Lokalmatadoren und Favoriten. Erst beim Stand von 6:5 gelang Zverev das Break, das er mit einem starken Lob sicherte und so den Satzgewinn perfekt machte. Im zweiten Satz konnte der Deutsche dann früh ein Aufschlagsspiel des Serben abnehmen und führte schon mit 4:1, als auch Djere ein Break gelang. Doch Zverev breakte gegen und schlug zum Titel auf - erfolgreich.

Zverev: „Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen“

Mit dem Pokal in der Hand hielt Zverev eine emotionale Dankesrede. Unter anderem wandte er sich an die Fans im Hamburger Stadion, an die scheidende Turnierdirektorin Sandra Reichel und an Freundin Sophia Tomalla. Die emotionalsten Worte hatte er aber für Papa Alexander Senior übrig: „Mein Vater, die wichtigste Person für mich hier. Er sieht immer sehr streng aus, aber heulen tut er am meisten“, scherzte Zverev und wurde dann ernst: „Ich glaube nicht nur das letzte Jahr, sondern mein ganzes Leben lang haben wir sehr hart dafür gearbeitet, die Träume zu erreichen, die wir zusammen haben. Heute haben wir einen dafür erfüllt. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich habe in Hamburg das erste Mal einen Tennisschläger in der Hand gehabt.“

Für Zverev war es nicht nur wegen der emotionalen Stätte seines Triumphs ein langersehnter Erfolg. Es ist auch der erste Titel des 26-Jährigen seit November 2021 und der erste nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Jahr. Am Rothenbaum ist Zverev seit dem Triumph von Michael Stich 1993 der erste deutsche Sieger des in diesem Jahr mit 1,832 Millionen Euro dotierten Sandplatzturniers.