﻿Wie Carlos Alcaraz eine neue Ära prägt

Der Spanier Carlos Alcaraz ist das nächste Wunderkind des Tennis und steht mit gerade mal 20 Jahren bereits auf Platz eins der Weltrangliste. Beim bevorstehenden Rasenklassiker in Wimbledon will er seinen zweiten Grand-Slam-Titel holen. Dafür muss er Novak Djokovic und seinen eigenen Körper besiegen.

Es war ein großer Sieg – und ein noch größerer Pokal: Als Carlos Alcaraz am vergangenen Wochenende das Rasenturnier im Londoner Queen’s Club gewann, bekam er dafür Silberware in Höhe von knapp über einem Meter. Ein herrliches Bild: Der Spanier saß nach seinem Finalerfolg über Alex de Minaur auf einem Stuhl oben auf dem Podium im Klubhaus und hielt die Pressekonferenz ab. Er hatte den etwas zu groß geratenen Pokal dabei, der auf dem Tischchen neben ihm thronte. Alcaraz musste selber über die Dimensionen lachen. Das war der Queen‘s Club, das war noch nicht Wimbledon. Aber der Sieg beim traditionsreichen Vorbereitungsturnier auf den am Montag startenden Rasenklassiker an der Church Road hatte für den 20-Jährigen schon eine gewisse Bedeutung. Einerseits war es sein erster Turniersieg auf Gras. Andererseits hatte er sich damit auch die Spitzenposition in der Tennisweltrangliste zurückgeholt.