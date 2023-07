Wimbledon: Alexander Zverev gegen Gijs Brouwer live im TV und Online-Stream sehen

Olympiasieger Alexander Zverev ist beim Rasen-Klassiker in Wimbledon an diesem Dienstag (17 Uhr) gefordert. Der deutsche Tennis-Star bestreitet sein Auftaktmatch gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer. Der 26-jährige Hamburger geht als klarer Favorit in die Partie.

„Um ehrlich zu sein, in Paris ist der Knoten geplatzt. Nach meiner Verletzung habe ich immer gesagt, dass ich dieses eine Resultat brauche, und das habe ich mit meinem Halbfinale in Roland Garros geschafft“, sagte der deutsche Tennis-Star zuletzt im Interview von Sports Illustrated.

Wer überträgt das Wimbledon-Spiel von Zverev gegen Brouwer live im TV?

Sky zeigt das Auftaktspiel Alexander Zverev gegen Gijs Brouwerlive ab 17 Uhr live und exklusiv. Der Pay-TV-Sender bietet die Matches aus Wimbledon im Einzelspiel und in der Konferenz an. Alle Top-Partien sowie die Spiele mit deutscher Beteiligung zeigt Sky in Voller länge. Als Moderatoren kommen Katharina Kleinfeldt und Yannick Erkenbrecher zum Einsatz, als Experte ist Patrik Kühnen am Start. Die beiden Ex-Profi Julia Görges und Mischa Zverev, der ältere Bruder der deutschen Nummer eins Alexander Zverev, sind als Co-Kommentatoren mit dabei.

Kann ich das Wimbledon-Spiel von Zverev gegen Brouwer im Livestream verfolgen?

Auch online überträgt Sky das Auftaktspiel von Alexander Zverev gegen Gijs Brouwerlive. Über Sky Go und WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] könnt ihr den Livestream mitverfolgen. Beide Optionen sind kostenpflichtig, allerdings braucht ihr für WOW kein langfristiges Abo abzuschließen.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für das Wimbledon-Spiel von Zverev gegen Brouwer?

Ja. Sky ist für das Tennis-Turnier Wimbledon eine Kooperation mit der Tageszeitung Bild eingegangen. Demnach werden insgesamt fünf Matches kostenlos im Livestream auf bild.de und sportbild.de gezeigt – von der Vorrunde bis zum Viertelfinale. Den Anfang macht das Spiel von Alexander Zverev gegen Gijs Brouwer.