Wie das russische Comeback in Wimbledon für Unruhe sorgt

London. Es ist vermutlich etwas zu viel verlangt von einer 16-Jährigen, sich zum Angriffskrieg ihres Landes gegen die Ukraine zu äußern. Die junge Russin Mirra Andrejewa hatte am Sonntag gerade überraschend ihr drittes Match in Wimbledon gewonnen und stand bei ihrem erst dritten Turnier auf Profilevel plötzlich im Achtelfinale des Rasenklassikers. Im vergangenen Jahr hatte Wimbledon russische Spielerinnen und Spieler ausgeschlossen, 2023 dürfen sie unter neutraler Flagge wieder antreten.

Andrejewa, die für eine Netflix-Produktion auf Schritt und Tritt von einem Kamerateam verfolgt wird, steht jetzt voll im Rampenlicht. Sie kann ein Star werden. Fragen zum Krieg muss sie sich wohl oder übel gefallen lassen. Wie sie denn dazu stehen würde, wollte ein Journalist im großen und neu erbauten Media Theatre wissen. Und ob sie es positiv fände, dass die Fans in Wimbledon offenbar nichts gegen die russischen Profis hätten? Andrejewa, die für ihr junges Alter schon sehr smart sein kann, überlegte kurz, was sie antworten sollte. „Ich bin hier, um Tennis zu spielen. Das war‘s“, sagte sie. Das war die politisch korrekte Antwort. Damit war das Thema vielleicht für Andrejewa, aber darüber hinaus keineswegs abgeräumt.

Kein Handschlag mit Asarenka: Ukrainerin Switolina bleibt stoisch

Denn nur wenige Stunden später gab es auf dem Court Number One den ersten richtigen Aufreger in diesem Turnier hinsichtlich der Kriegsproblematik. Das Thema war bisher – anders als noch in Paris bei den French Open vor vier Wochen – nicht sehr präsent. Jelina Switolina aus der Ukraine und die Belarussin Viktoria Asarenka lieferten sich am Sonntagabend ein sportlich hochklassiges Duell, das Switolina schließlich im Matchtiebreak des dritten Satzes gewann. In der Tennisszene ist bekannt, dass die Ukrainerin nicht bereit ist, mit russischen und belarussischen Athletinnen den obligatorischen Handschlag am Netz nach dem Match durchzuführen. So war es auch dieses Mal.

Wegen des Überfalls auf die Ukraine sperrte Wimbledon im vergangenen Jahr Tennis-Spielerinnen und Spieler aus Russland aus.

Asarenka wusste das und hob lediglich den Daumen, um ihrer siegreichen Gegnerin doch noch ein wenig Respekt entgegenzubringen. Für Switolina änderte dies offenbar nichts, sie verweigerte jeglichen Kontakt. Viele Zuschauer wussten offenbar nicht, was passieren würde, wenn die Ukrainerin spielt. Sie legten es hinterher sogar Asarenka als Unsportlichkeit aus, nicht zum Handschlag zu erscheinen. Die Belarussin wurde daraufhin beim Verlassen des Platzes ausgebuht. Hinterher drehte sich in der Pressekonferenz mit Asarenka alles um diese kleine Szene, es ging nur ganz am Rande ums Sportliche. Die Belarussin war verärgert über das Publikum. Die Leute hätten wohl zu viel Pimms getrunken, sagte sie. „Was sollte ich denn machen?“, fragte sie noch. Switolina wolle nun mal ihren Gegnerinnen aus Belarus und Russland nicht die Hand schütteln. Und sie, Asarenka, würde diese Entscheidung akzeptieren.

Der Angriffskrieg wird in den Umkleidekabinen wieder präsenter

18 Spielerinnen und Spieler aus Russland und Belarus sind in Wimbledon angetreten, mit drei Viertelfinalisten stellt Russland die stärkste Nation neben den USA. Roman Safiullin, Andrej Rubljow und Daniil Medwedew stehen unter den besten acht. Bei den Frauen hat die Belarussin Aryna Sabalenka gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa glatt in zwei Sätzen gewonnen und zog ins Viertelfinale ein. Die 16-jährige Andrejewa unterlag dagegen im Achtelfinale der Amerikanerin Madison Keys in drei Sätzen.

Der Angriffskrieg hat also zumindest aus Sicht der ukrainischen Profis wie Switolina in Wimbledon viele Gesichter. In den Umkleidekabinen, so hört man, ist das Thema wieder präsent. Ein paar Spieler aus Russland wie Rubljow haben sich klar von ihrem Präsidenten Wladimir Putin distanziert. Andere wie der Weltranglistendritte Medwedew äußern sich ausweichend. Man dachte kurz in London, dass sich Sport und Politik doch irgendwie trennen ließen, aber das war ein Trugschluss. Und man kann es Spielerinnen wie Switolina nicht verübeln, dass sie die Bühne nutzen, um mit kleinen Gesten und Aussagen auf die Situation in ihrem Land aufmerksam zu machen.