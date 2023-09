Tennisball-Protest und Schmähgesang: Bayern-Fans kritisieren Pokaltermin

Ein Protest der Anhänger des FC Bayern hat am Dienstagabend für eine kurze Unterbrechung der DFB-Pokalpartie des Rekordmeisters beim Drittligisten Preußen Münster gesorgt. In der 31. Spielminute flogen aus dem FCB-Block plötzlich so viele Tennisbälle auf den Rasen, dass Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck das Erstrunden-Spiel für gut anderthalb Minuten unterbrechen musste.

Spieler halfen den Stadionmitarbeitern, die Bälle zu beseitigen. Parallel zur Tennisball-Aktion enthüllten die Bayern-Fans ein Plakat mit der Aufschrift: „Nein zum Supercup am Pokalwochenende“ und gaben lauthals den Schmähgesang „Scheiß DFB“ zum Besten. Dem Rekordpokalsieger dürfte wegen der Aktion eine saftige Strafe durch den Verband bevorstehen.

Hintergrund der Aktion ist offensichtlich die Terminierung des Pokalspiels. Die Erstrundenpartie in Münster wurde erst an diesem Dienstagabend ausgetragen, weil die Münchner am eigentlichen Pokaltermin im August im Supercup gegen RB Leipzig angetreten waren. Die parallele Ansetzung von Supercup und erster Pokalrunde gibt es seit der vergangenen Saison. Nachdem die Bälle entfernt worden waren, setzte Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck die Partie fort.

Nicht der erste Tennisball-Protest

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Fans sich dieser Form des Protests bedient haben: 2016 warfen Fans von Borussia Dortmund beim Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart Tennisbälle und sorgten für eine Spielunterbrechung. Und im Mai 2023 störten Gästefans aus Köln beim Derby in Leverkusen mit einem Tennisball-Protest. Die FC-Anhänger protestierten damit ihrerseits gegen die Spielverlegung des rheinischen Derbys.