Djokovic gewinnt US Open und schreibt erneut Tennis-Geschichte

New York. Novak Djokovic herzte seine Kinder, küsste Ehefrau Jelena und huldigte nach seinem historischen 24. Grand-Slam-Triumph der Basketball-Legende Kobe Bryant. In einem bunten T-Shirt, auf das ein gemeinsames Bild mit dem 2020 gestorbenen Sportler gedruckt war, feierte der erfolgreichste Tennisspieler der Geschichte seinen vierten US-Open-Titel.

Der 36 Jahre alte Serbe bezwang am Sonntag (Ortszeit) in New York Daniil Medwedew im Endspiel mit 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 und nahm damit erfolgreich Revanche für die Finalniederlage gegen den Russen vor zwei Jahren. Djokovic krönte sich damit zum ältesten US-Open-Sieger in der Profi-Ära und schloss zu einem Rekord auf: Er zog nach Grand-Slam-Titeln mit der Australierin Margaret Court gleich, die 1973 bei den Damen diese bisherige Bestmarke erreichte.

Hollywood-Stars im Publikum

„Geschichte in diesem Sport zu schreiben, ist außergewöhnlich und etwas sehr Besonderes“, sagte Djokovic in seiner Siegerrede. „Ich hatte einen Kindheitstraum und wollte der beste Spieler der Welt werden.” Er habe sich aber niemals vorstellen können, hier zu stehen und über 24 Grand Slams zu sprechen. Außerdem betonte er die besondere Bedeutung von Bryant für ihn: „Kobe war ein enger Freund. Wir haben viel über Siegermentalität gesprochen, als ich Verletzungsprobleme hatte.“ Der Tod von Bryant und dessen Tochter Gianna bei einem Hubschrauberabsturz habe ihn tief getroffen.

Insgesamt sahen rund 25.000 Tennisfans das Spiel, darunter die Hollywood-Stars Leonardo DiCaprio und Nicole Kidman sowie die Popstars Sting und Justin Timberlake. Mit dem Sieg löst Djokovic auch den Spanier Carlos Alcaraz als Nummer eins der Weltrangliste ab und geht damit in seine 390. Woche an der Spitze.

Novak Djokovic (rechts) klettert über das Netz, um nach Daniil Medwedew zu sehen, der nach einem Ballwechsel auf dem Platz liegt. © Quelle: Charles Krupa/AP/dpa

Publikum jubelte für Djokovic

Der 27 Jahre alte Medwedew muss nach der Niederlage nun auf seinen zweiten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier warten. 2021 hatte er Djokovic im US-Open-Finale glatt in drei Sätzen geschlagen und damit verhindert, dass dieser als erster Mann seit Rod Laver 1969 alle vier Grand-Slam-Turniere in einem Jahr gewinnen konnte. „Ich will keinesfalls, dass das wieder passiert“, hatte Djokovic vor der Partie in Erinnerung an 2021 dann auch angekündigt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren wie beim Finale vor zwei Jahren wieder auf der Seite des Serben und bejubelten ihn schon beim Einlaufen lautstark.

Der Favorit begann sofort mit höchster Konzentration, nahm seinem Gegner direkt dessen erstes Aufschlagspiel zu null ab. Ungewohnt oft stürmte Djokovic in der Anfangsphase direkt mit seinem Aufschlag ans Netz, setzte Medwedew damit sofort unter Druck. Der Russe kämpfte sich ins Spiel, es entwickelten sich nun immer wieder lange Grundlinienduelle. Anfangs spielte Djokovic weitgehend makellos. Nach 47 Minuten flog eine Rückhand von Medwedew zum Verlust des ersten Durchgangs lang ins Aus. Frustriert packte der Russe seine Tasche und verschwand zur Kabinenpause.

Mentale Stärke bewiesen

Danach war Medwedew allerdings voll da und ebenbürtig. Immer länger dauerten die Spiele, immer spektakulärer wurden die Ballwechsel. Mit dunkler Sonnenbrille und schwarzer Kappe schaute DiCaprio von den Ehrenplätzen zu und formte ein „Wow“ mit den Lippen. Beim Stand von 3:3 fiel Djokovic nach einem Punktgewinn von Medwedew einfach um und blieb kurz ermattet auf dem Boden liegen. Beim Seitenwechsel hob der sieben Jahre ältere Profi die Arme hoch, schnappte nach Luft.

Doch wie so oft fand Djokovic den Extra-Gang, der ihn so gefürchtet und einzigartig macht. Einen Satzball wehrte er ab, im Tie-Break gelangen ihm die letzten drei Punkte in Serie zum Gewinn des zweiten Satzes, der insgesamt alleine 105 Minuten dauerte. Damit schraubte Djokovic seine Bilanz in Tie-Breaks dieses Jahr auf 26:5 – die mentale Stärke des Serben ist auch mit 36 unerreicht.

Mit nacktem Oberkörper ließ sich Medwedew vor dem dritten Satz die rechte Schulter massieren, stöhnte schmerzgeplagt auf. Als der Russe nach einem Ballwechsel ausrutschte, stieg Djokovic über das Netz und wollte seinem Kontrahenten aufhelfen. Medwedew lehnte ab. Auch wenn Medwedew weiter kämpfte, durfte Djokovic wenig später über ein weiteres Stück Tennis-Geschichte jubeln.

RND/dpa