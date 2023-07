1. FC Nürnberg gegen den FC Arsenal live im TV und Online-Stream

Tennis-Superstar regt Änderung an

Djokovic plädiert für früheren Spielbeginn in Wimbledon

Tennis-Superstar Novak Djokovic hält den Spielplan beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon nicht für optimal. Der Serbe regte an, die ersten Partien des Tages früher anzusetzen, um am Abend weniger durch die Nachtruhe bedingte Spielunterbrechungen zu haben.