Testspiel-Alarm bei Eintracht Frankfurt: „Nicht akzeptabel“

Zwei Testspiel-Blamagen lassen bei Eintracht Frankfurt früh in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison die Alarmglocken schellen. „Das ist nicht unser Anspruch. Wir haben in jeder Phase des Spiels noch Potenzial“, hatte Sportdirektor Timmo Hardung nach der peinlichen 2:3 (0:3)-Pleite bei Regionalligist SG Barockstadt Fulda-Lehnerz am Samstag im hr-Fernsehen geschimpft: „Gravierend sind die Gegentore. Das sind einfache, individuelle Fehler, die nicht unterlaufen sollten. Das ist so nicht akzeptabel.“ Vier Tage zuvor hatten die Frankfurter bereits eine 1:2-Niederlage beim viertklassigen TSV Steinbach Haiger hinnehmen müssen.

Zwei Testspiel-Blamagen und ein zu großer Kader: Der Pokalfinalist und sein neuer Trainer Dino Toppmöller haben am Sonntag einige Hausaufgaben mit auf die Reise ins siebentägige Trainingslager ins österreichische Windischgarsten genommen. Für den Coach, der mit den Eintracht-Profis von Anbeginn neben den konditionellen Grundlagen eine variablere Spielweise und Taktik einübt, sind die Testspiel-Resultate allerdings zunächst nachrangig. „Auf Ergebnisse können wir keine Rücksicht nehmen. Wir wollen unsere Inhalte durchziehen“, hatte er nach der ersten Schlappe bei Steinbach Haiger am Dienstag gesagt.

Auf Eintracht Frankfurt wartet noch eine turbulente Transferphase

Auch Defensivspieler Timothy Chandler will die beiden Niederlagen nicht zu hoch bewerten. „Man darf jetzt noch nicht zu viele Schlüsse ziehen. Nach dem Trainingslager sehen wir, wo wir stehen“, meinte er. Keine zwei Meinungen gibt es hingegen über den noch zu großen Kader mit knapp 40 Profis. Sportdirektor Hardung will ihn auf rund 26 Feldspieler reduzieren: „Das ist eine ordentliche Größe.“

Zum Abschluss des Trainingslagers am 28. Juli bestreitet die Eintracht in Gröding bei Salzburg noch einen Härtetest gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Zur offiziellen Saisoneröffnung am 5. August erwartet der hessische Bundesligist den englischen Premier-League-Klub Nottingham Forest. Beim ersten Pflichtspiel geht es im DFB-Pokal am 13. August zu Lokomotive Leipzig. Eine Woche später startet die Eintracht mit dem Heimspiel und Hessen-Derby gegen Aufsteiger Darmstadt 98 in die Bundesliga-Saison.