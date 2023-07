Übertragung des Testspiel-Clásicos

FC Barcelona gegen Real Madrid live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Barcelona und Real Madrid treffen am Samstag in Texas aufeinander.

Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das Testspiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Im Zuge der US-Touren der beiden Fußball-Schwergewichte kommt es am Samstagabend in Texas zu einem Vorbereitungs-Clásico.