Hamburger SV gegen RB Salzburg live im TV und Stream

Bevor Ende Juli die neue Saison in der 2. Bundesliga startet, warten auf den Hamburger SV noch zwei Testspiele. Am Samstag (10.30 Uhr) trifft der HSV im Rahmen des Trainingslagers in Anif (Österreich) auf den österreichischen Meister Red Bull Salzburg. Bislang hat das Team von Trainer Tim Walter zwei Testspiele absolviert.

Gegen den Amateurklub FC Verden mühten sich die Rothosen zu einem 3:2-Sieg, gegen den tschechischen Top-Klub Viktoria Pilsen folgte ein 3:3-Unentschieden. Die Generalprobe vor dem Zweitliga-Auftakt gegen Schalke 04 (28. Juli) bestreiten die Hamburger gegen den schottischen Top-Klub Glasgow Rangers (22. Juli).

Wie sehe ich das Testspiel Hamburger SV gegen Red Bull Salzburg live im TV?

Das Testspiel zwischen dem Hamburger SV und Red Bull Salzburg gibt es nicht im TV zu sehen.

Kann ich Hamburger SV gegen Red Bull Salzburg im Livestream verfolgen?

Ja! Servus TV bietet einen Livestream der Partie Hamburger SV gegen Red Bull Salzburg über das Streaming-Portal und die App Servus TV On an. Zudem bietet Salzburg auf der Website einen Livestream an. Unklar ist, ob das Spiel auch auf dem YouTube-Kanal des HSV übertragen wird.