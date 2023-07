Hertha BSC gegen Royal Antwerpen live im TV und Stream

Hertha BSC trifft im zweiten Test der Vorbereitung auf die in knapp zwei Wochen startende Zweitliga-Saison am Sonntag auf den belgischen Meister Royal Antwerpen um Cheftrainer Mark van Bommel. Der Berliner Coach Pal Dardai erwartet bereits konzentrierte Leistungen seiner Mannschaft. „Die nächsten zwei, drei Spiele sind dann auch schon etwas richtungsweisend“, sagte der 47-Jährige im Trainingslager im österreichischen Zell am See, „die belgischen Mannschaften sind massiv und gut. Nicht mit einem top Bundesliga-Niveau, aber da müssen wir schon etwas zeigen.“

Die Berliner hatten ein erstes Testspiel am Samstag gegen den belgischen Erstliga-Aufsteiger RWD Molenbeek in Leogang mit 2:1 gewonnen. Am kommenden Freitag endet das Trainingslager der Berliner in Österreich, das von Unruhen begleitet wird. Am Sonntag bestätigte Hertha, dass gegen einen Profi des Klubs polizeilich ermittelt werde. Die Zweitliga-Saison beginnt für das Team von Trainer Dardai mit der Auswärtspartie bei Fortuna Düsseldorf am 29. Juli (20.30 Uhr/Sky/Sport1).

Wie sehe ich das Testspiel zwischen Hertha BSC und Royal Antwerpen live im TV?

Das Testspiel zwischen Hertha BSC und Royal Antwerpen gibt es nicht als herkömmliche TV-Übertragung zu sehen.

Kann ich Hertha BSC gegen Royal Antwerpen im Livestream verfolgen?

Ja! Der klubeigene TV-Sender bietet einen Livestream zum Testspiel Hertha BSC gegen Royal Antwerpen an. Zudem wird die Partie auf dem offiziellen Youtube-Kanal der Berliner gezeigt. Der Stream kann kostenlos verfolgt werden. Anstoß der Partie ist am Sonntag um 13 Uhr.