Schalke 04 gegen den FC Kopenhagen live im TV und Online-Stream

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga bleibt Schalke 04 keine lange Sommerpause. Bereits am letzten Juli-Wochenende startet die Saison in der 2. Bundesliga, dementsprechend früh hat das Team von Trainer Thomas Reis die Vorbereitung aufgenommen. Am Dienstag (18 Uhr) steht für die Schalke-Profis im Rahmen eines Trainingslagers im österreichischen Mittersill der dritte Test auf dem Programm. Mit dem FC Kopenhagen wartet erstmals ein echter Gradmesser.

Die ersten zwei Testspiele hatte S04 gegen die zwei Regionalligisten SC Spelle-Venhaus (3:0) und den 1. FC Bocholt (2:2) bestritten. Gegen Kopenhagen soll es nun besser laufen, als beispielsweise gegen Bocholt, wo man bereits nach 13 Sekunden in Rückstand geraten war und letztlich nur ein enttäuschendes Remis holte.

Wie sehe ich das Testspiel Schalke 04 gegen den FC Kopenhagen live im TV?

Sky Sport News zeigt die Partie zwischen Schalke 04 und dem FC Kopenhagen am Dienstag ab 17.45 Uhr live. Darüber hinaus zeigt Schalke seine Testspiele auf dem Vereinseigenen Kanal auf YouTube.

Wird das Testspiel zwischen Schalke 04 und dem FC Kopenhagen im Free-TV übertragen?

Nein, das Testspiel zwischen Schalke 04 und dem FC Kopenhagen wird es nicht im Free-TV zu sehen geben. Lediglich der Pay-TV-Sender Sky sowie Schalke selbst zeigen die Partie.

Kann ich Schalke 04 gegen den FC Kopenhagen im Livestream verfolgen?

Auch online überträgt Sky das Testspiel zwischen Schalke und Kopenhagen live. Über Sky Go und WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] könnt ihr den Livestream mitverfolgen. Beide Optionen sind kostenpflichtig, allerdings braucht ihr für WOW kein langfristiges Abo abzuschließen. Die Übertragungen auf dem YouTube-Kanal von Schalke ist für Fans kostenlos empfangbar.