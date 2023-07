Nübel erlebt bitteres Stuttgart-Debüt – Tousart bei Union-Sieg verletzt

Mini-Turnier mit Borussia Mönchengladbach, dem VfB Stuttgart und 1860 München

Alexander Nübel hat ein bitteres Debüt im Tor des VfB Stuttgart erlebt. Der bis zum Ende der Saison vom FC Bayern ausgeliehene Keeper und sein neues Team kassierten bei einem Blitzturnier in Heimstetten gegen Borussia Mönchengladbach innerhalb einer Stunde fünf Gegentore. Die Treffer zum 5:1 (2:0)-Testspielsieg des Bundesliga-Konkurrenten gegen die schwachen Stuttgarter erzielten Borussia-Neuzugang Tomas Cvancara mit einem Dreierpack (15. Minute, 48., 57.) sowie Nathan Ngoumou mit einem Doppelpack (10., 45.). Für Nübels neues Team traf Silas (32.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im zweiten Spiel des VfB gegen 1860 München – 2:0 dank Treffern von Neuzugang Jovan Milosevic (9.) sowie Genki Haraguchi (25.) – stand das 17-jährige Talent Dennis Seimen im Tor der Schwaben. Turniersieger wurden die Mönchengladbacher, die im ersten Spiel 1860 mit 2:1 geschlagen hatten. Grant-Leon Ranos (5.) und Shio Fukuda (32.) besorgten die Treffer für die Borussia. Manfred Starke (16.) gelang zwischenzeitlich der Ausgleich. Gespielt wurde jeweils über zweimal 30 Minuten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FC Augsburg – Jahn Regensburg 3:2 (2:0) / FC Augsburg – Ajax Amsterdam 3:1 (1:0)

Der FC Augsburg hat am Samstag zwei Testspiel-Siege gefeiert. Einem 3:2 (2:0) gegen Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg am Mittag folgte wenige Stunden später ein 3:1 (1:0) gegen den niederländischen Spitzenklub Ajax Amsterdam. Trainer Enrico Maaßen schickte in den Partien zwei komplett verschiedene Mannschaften aufs Feld und bot gegen den Jahn eher ein Eins-b-Team mit Spielern auf, die nach Verletzungen noch nicht bei 100 Prozent waren. Gegen Ajax standen hingegen vornehmlich Profis auf dem Feld, die sich auch zum Bundesliga-Beginn große Startelf-Chancen ausrechnen können. Matchwinner gegen Amsterdam war Zugang Sven Michel, dem ein Doppelpack gelang (69. und 76., Foulelfmeter). Zudem lenkte Gäste-Keeper Gerónimo Rulli den Ball einmal ins eigene Netz (42.). In der Partie gegen Regensburg erzielten Dion Beljo (37.), Robert Gumny (45.+1) und Ermedin Demirovic (58.) die FCA-Treffer.

1. FC Köln – Erzgebirge Aue 2:0 (2:0)

Das neue Sturmduo des 1. FC Köln kommt immer besser in Schwung. Nachdem Davie Selke und Zugang Luca Waldschmidt bereits am Freitag die Tore beim 2:2 (0:0) im Test beim Stadtrivalen Fortuna Köln markiert hatten, legten sie am Samstag nach. Beim 2:0 (2:0) gegen den Drittligisten Erzgebirge Aue brachte Waldschmidt die Rheinländer in der sechsten Minute in Führung, Selke legte wenig später nach (16.).

VfL Wolfsburg – RC Lens 1:1 (0:0)

Der VfL Wolfsburg ist in einem Testspiel gegen den französischen Vizemeister RC Lens zu einem 1:1 (0:0) gekommen. Ridle Baku brachte die Niedersachsen in der 70. Minute nach einer Flanke von Lukas Nmecha per Kopf in Führung. Den Ausgleich für die Franzosen markierte der Kolumbianer Deiver Machado (80.) mit einem Fernschuss. VfL-Trainer Niko Kovac hatte zur Pause alle elf Akteure gewechselt. Vor der Partie gegen Lens hatte der VfL seine Tests gegen eine Amateurauswahl (4:0) sowie gegen den Bundesliga-Rivalen SC Freiburg (3:2) gewonnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Union Berlin – Udinese Calcio 1:0 (0:0)

Einen Tag nach der enttäuschenden Niederlage gegen Pafos FC aus Zypern hat Union Berlin sein zweites Testspiel im österreichischen Trainingslager gewonnen. Der Champions-League-Teilnehmer aus Köpenick bezwang Serie‑A-Klub Udinese Calcio in Lienz mit 1:0 (0:0). Das einzige Tor der Partie gelang Jérôme Roussillon in der 73. Minute. Bei den Italienern sah Beto nach einer Tätlichkeit an Benedict Hollerbach unmittelbar vor der Pause die Rote Karte. Nach Absprache spielte Udinese aber mit elf Spielern weiter.

Sorgen muss sich Union jedoch um Neuzugang Lucas Tousart machen. Der Franzose humpelte nach 30 Minuten vom Platz. Er verletzte sich ohne Fremdeinwirkung am Oberschenkel.

SV Sandhausen – Darmstadt 98 0:0

Aufsteiger Darmstadt 98 hat drei Wochen vor dem Bundesliga-Start noch einiges an Arbeit vor sich. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht kam in Geinsheim nicht über ein torloses Remis gegen Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen hinaus. Schon gegen den Karlsruher SC (0:0) und bei der Niederlage beim Fünftligisten FC Gießen (0:2) hatten die Darmstädter nur wenig überzeugt.

TSG Hoffenheim – Glasgow Rangers 2:2 (2:0)

Die TSG Hoffenheim hat bei ihrer Saisoneröffnung eine Zwei-Tore-Führung verspielt. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo musste sich im eigenen Stadion mit einem 2:2 (2:0) gegen die Glasgow Rangers begnügen. Pavel Kaderabek (23.) und Ihlas Bebou (42.) hatten die Kraichgauer vor 11.500 Zuschauerinnen und Zuschauern in Führung gebracht. Nach der Pause trafen James Tavernier (57.) per Elfmeter und Sam Lammers (63.) für den schottischen Europa-League-Finalisten von 2022.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1. FC Heidenheim – Al-Ahli 6:2 (2:1)

Achtungserfolg für den 1. FC Heidenheim in der Vorbereitung auf die neue Saison. Der Zweitliga-Meister hat im Heimspiel gegen den saudi-arabischen Erstligisten Al-Ahli ein Torfestival gefeiert und mit 6:2 (2:1) gewonnen. Marvin Pieringer (41. und 43.) sowie Denis Thomalla (61.), Jan Schöppner (67.), Norman Theuerkauf (70.) und Eren Dinkci (91.) erzielten die Treffer für den Bundesliga-Aufsteiger gegen die Elf, die vom blass gebliebenen Ex-Liverpool-Star Robert Firmino angeführt wurde. Matthias Jaissle, seit Freitag neuer Trainer von Al-Ahli, verschaffte sich von der Tribüne aus einen Eindruck von seinem Team.

Kurios: Beim Test sollte zweimal über 60 Minuten gespielt werden, allerdings kam es nicht dazu. Der Schiedsrichter brach die Partie frühzeitig ab, weil auf dem nassen Rasen das Verletzungsrisiko zu hoch war.

Parma Calcio – VfL Bochum 1:0 (0:0)

Der VfL Bochum kommt noch nicht richtig in den Tritt. In Brixen (Südtirol) kassierte der Bundesligist die nächste Niederlage. Drei Tage nach der 4:3-Pleite gegen Spezia Calcio unterlag das Team von Trainer Thomas Letsch nun Parma Calcio mit 0:1 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Tjas Begic in der 85. Minute.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Real Sociedad San Sebastián – Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)

Leverkusen-Trainer Xabi Alonso hat bei der Rückkehr in seine Heimatstadt San Sebastián eine 0:1 (0:1)-Niederlage kassiert. Beim Benefizspiel zugunsten der Fundación Columbus entschied ein Treffer von Brais Méndez (42.) die Partie zugunsten des spanischen Erstligisten. Die Werkself, bei der Neuzugang Victor Boniface debütierte, vergab vor allem im ersten Durchgang einige gute Torchancen.

SC Freiburg – Racing Straßburg zweimal 2:2

Einen Tag nach der Rückkehr aus dem neuntägigen Trainingslager in Österreich hat sich der SC Freiburg im eigenen Stadion vom französischen Erstligisten Racing Straßburg in zwei Testspielen zweimal 2:2 getrennt. Gespielt wurden je 90 Minuten ohne Zuschauerinnen und Zuschauer. Die aktuell beste Besetzung der Freiburger trat im zweiten Spiel an und geriet nach einer Ecke durch einen Kopfball von Lucas Perrin (4. Minute) früh in Rückstand. Nach einem Pass von Vincenzo Grifo glich Lukas Kübler (21.) aus. Merlin Rühl (26.) traf nach Doppelpass mit Michael Gregoritsch zum 2:1. In der zweiten Hälfte köpfte Gerzino Nyamsi (80.) das 2:2.

Mit dem gleichen Ergebnis hatte sich zuvor eine vorwiegend aus U23-Spielern bestehende Mannschaft von Racing getrennt. Zunächst hatten die Franzosen durch Lebo Mothiba (10.) und Habib Diarra (20.) zwei Tore erzielt, Maximilian Breunig (24.) und Mika Baur (41.) glichen für die Freiburger aus. Beide waren auch im Trainingslager dabei. Dort hat sich am Freitag in der letzten Einheit Linksverteidiger Jordi Makengo einen Jochbeinbruch zugezogen. Er ist bereits operiert worden. Noch ist nicht klar, wie lange der 21-jährige Franzose ausfallen wird.