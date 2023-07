Sorge um verletzten Freiburg-Kapitän – Gladbach und Union patzen

SC Freiburg - Grasshopper Club Zürich 6:1 (3:1)

Eine schwere Verletzung hat den klaren 6:1 (3:1)-Sieg des SC Freiburg gegen den Grasshopper Club Zürich überschattet. Freiburg-Kapitän Christian Günter brach sich beim deutlichen Erfolg gegen die Schweizer im eigenen Stadion den Arm und muss operiert werden. Der Nationalspieler wurde in der 21. Minute nach einem Zusammenprall ausgewechselt. “Jetzt probieren wir, dass er heute noch operiert wird. Wir hoffen, dass es ein glatter Bruch ist und man Platten reinmachen kann, dann wäre es nicht ganz so schlimm”, so Cheftrainer Christian Streich nach dem Spiel.

Immerhin sportlich hatte der Sportclub aus dem Breisgau über 90 Minuten zu überzeugen gewusst. Merlin Röhl (34.) und Nicolas Höfler (37.) trafen für die Freiburger, die noch auf einige Nationalspieler verzichten mussten, vor der Pause. Nach dem Wechsel besorgten Davino Knappe (55.), Maximilian Breunig (66.), Ji-Han Lee (70.) und Noah Darvich (90+3.) den Endstand.

FC Wegberg-Beeck - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

Borussia Mönchengladbach ist beim Viertligisten FC Wegberg-Beeck nicht über ein 1:1 (0:1) hinausgekommen. Bei einer bescheidenen Leistung entkamen die “Fohlen” beim Debüt von Trainer Gerardo Seoane auch der Niederlage nur knapp. Der Regionalliga-Aufsteiger ging in der 41. Minute durch Marc Kleefisch in Führung. Erst acht Minuten vor Schluss bewahrte Lukas Ullrich - Neuzugang von Hertha BSC - die Gladbacher mit seinem Ausgleichstreffer vor Pleite. Bezeichnenderweise war es eine Flanke, die dank günstigen Windes in die lange Ecke fiel.

Zalaegerszegi TE - Union Berlin 3:2 (2:1)

Trotz der Tor-Premieren von Mikkel Kaufmann und Brenden Aaronson sowie dem Debüt des Chelsea-Leihspielers David Datro Fofana hat Union Berlin eine Niederlage hinnehmen müssen. Beim ungarischen Pokalsieger Zalaegerszegi TE FC unterlag der Bundesligist am Samstag knapp mit 2:3 (1:2).

Bereits nach 20 Sekunden gingen die Gastgeber durch Máté Sajbán in Führung. In der 28. Minute sorgte der Stürmer auch für den zweiten Treffer von Zalaegerszeg. Kurz vor der Pause gelang Kaufmann (45.) sein erstes Tor im Union-Trikot nach seinem Wechsel vom FC Kopenhagen. Doch auch in der zweiten Halbzeit erwischten die Ungarn den besseren Start. Meshack Ubochioma (48.) erhöhte auf 3:1. In der 89. Minute erzielte Aaronson noch den Anschlusstreffer.

SSV Reutlingen - VfB Stuttgart 0:4 (0:2)

Der VfB Stuttgart hat beim Oberligisten SSV Reutlingen einen souveränen 4:0 (2:0)-Erfolg eingefahren. Silas Katompa Mvumpa (21.) und Chris Führich (27.) sorgten für die Pausenführung der Schwaben, denen viele Nationalspieler noch fehlten. Kurz nach dem Wechsel steuerten Lilian Egloff (48.) und Luca Pfeiffer (50.) die Treffer drei und vier bei. Am Montag reist Stuttgart ins Trainingslager nach Österreich.

Besiktas Istanbul - FC Augsburg 1:1 (1:0)

Eklat beim Testspiel des FC Augsburg zum Trainingslager-Auftakt in Kufstein. Die Partie gegen Besiktas Istanbul ist beim Stand von 1:1 (0:1) nach 76 Minuten angebrochen worden, weil aus dem Besiktas-Fanblock wiederholt Raketen auf das Spielfeld geflogen waren.

Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad ging Besiktas nach einer Ecke in Führung (41.). In der 58. Minute gelang den Fuggerstädtern in Person von Irvin Cardona auf selbem Weg der Ausgleich. Als sich die Zuschauer auf eine spannende Schlussphase freuten, brach der Referee das Spiel ab.

FSV Braunfels - Eintracht Frankfurt 1:15 (1:5)

Beim Debüt ihres Trainers Dino Toppmöller hat Eintracht Frankfurt gegen den Siebtligisten Braunfels ein wahres Schützenfest gefeiert. Die rund 6500 Fans in Wetzlar sahen gleich 15 Frankfurter Tore, am lautesten bejubelten die Zuschauer aber den Ehrentreffer des 19-jährigen Davide Luciani für den Gruppenligisten in der 34. Minute. Für die “Adler” trafen Igor Matanovic (7./37.), Jens Petter Hauge (11./45.), Timothy Chandler (15.), Paxten Aaronson (54./66./79./88.), Ragnar Ache (59./84.), Ellyes Skhiri (62.), Junior Dina Ebimbe (71./90.) und Christopher Lenz (75./FE).

SC Verl - VfL Bochum 3:1 (1:1)

Der VfL Bochum hat beim SC Verl eine bittere 1:3 (1:1)-Niederlage kassiert. Nachdem der Bundesligist durch eine Flanke von Cristian Gamboa bereits in der vierten Minute in Führung gegangen war, lief in der Folge nicht mehr viel zusammen. Für den Drittligisten drehten Maximilian Wolfram (39.), Robin Friedrich (82.) und Barne Pernot (89.) die Partie. Am kommenden Freitag testet Bochum als nächstes gegen Fortuna Düsseldorf, ehe es ins Trainingslager nach Südtirol geht.

VfL Wolfsburg - Becks Auswahl 4:0 (2:0)

Der VfL Wolfsburg hat seinen ersten Test der Vorbereitung gegen eine aus Lesern der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung zusammengestellte Amateurmannschaft bestritten und mit 4:0 (2:0) gewonnen. Die vier Tore erzielten Mattias Svanberg (33.), Jonas Wind (39.) und Bennit Böger (62.), dazu kam ein Eigentor von Robin Lang (76.). Für Maximilian Arnold war der Test ein voller Erfolg, der “Lust auf die kommende Saison” mache. “Es war verdammt viel los hier”, freute sich der VfL-Kapitän.

