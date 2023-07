Die Testspiel-Highlights von Bayern, BVB und Co.

Am 18. August startet die Bundesliga-Saison 2023/24 mit dem Eröffnungsspiel des FC Bayern gegen Werder Bremen. Vorher gilt es für die Bundesligisten, sich für die anstehende Spielzeit in Form zubringen. Neben einer Menge intensiver Trainingseinheiten und Trainingslagern stehen für die Teams auch eine Reihe von Testspielen an. Dabei treffen die Vereine auf kleinere Amateurklubs aus ihren Regionen – aber auch auf absolute Top-Vereine aus dem internationalen Spitzenfußball.

Während Borussia Dortmund in der Vorbereitung in die USA reist und dabei unter anderem auf Manchester United und den FC Chelsea trifft, bekommt es der deutsche Rekordmeister auf seiner Asien-Reise ebenfalls mit zwei englischen Spitzenklubs zu tun. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat die Top-Duelle der Bundesligisten in der Vorbereitung auf die neue Saison zusammengestellt. Ein Überblick über Paarungen, Termine und TV-Infos.

Testspiele: Die Highlights der Bundesliga-Klubs