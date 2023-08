Neymar bis Kane: Diese Transfers kosteten 100 Mio. oder mehr

Was war der Aufschrei groß, als Neymar im Sommer 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte. Viele rechneten mit ähnlichen Dimensionen in den Folgejahren. Doch sechs Saisons später hält dieser Rekord immer noch, kein anderer Spieler ist für mehr Geld zu einem Verein transferiert worden. Aber: In den vergangenen Jahren gab es aber immer mehr Transfers, für die über 100 Millionen Euro auf den Tisch gelegt wurden. Das jüngste Beispiel ist Moisés Caicedo, der am Montag für 133 Millionen Euro von Brighton and Hove Albion zum FC Chelsea ging.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allein in diesem Jahr kam es zu fünf dreistelligen Millionen-Transfers. Den Anfang machte Chelsea mit Enzo Fernández im Januar, im Sommer zogen Real Madrid mit Jude Bellingham, der FC Arsenal mit Declan Rice, der FC Bayern mit Harry Kane und jetzt erneut Chelsea mit Caicedo nach. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), fasst alle Wechsel, die über 100 Millionen Euro kosteten, zusammen – zu sehen in der folgenden Bildergalerie:

Kommen noch weitere 100-Millionen-Wechsel in diesem Sommer hinzu? Offen ist das Transferfenster in den Top-Nationen noch bis zum 1. September, also noch etwas mehr als zwei Wochen. Gut möglich ist, dass Paris Saint-Germain mit der Verpflichtung von Randal Kolo Muani einen weiteren Platz in diesem Ranking einnimmt. Eintracht Frankfurt fordert offenbar mindestens 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Ähnlich viel verlangt wohl West Ham für Lucas Paquetá, der heiß von Manchester City umworben wird.