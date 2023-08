Frankreich-Legende Henry offenbar kurz vor neuem Trainer-Job

Eine Legende für die Jugendspieler: Thierry Henry wird wohl neuer Trainer der U21-Mannschaft Frankreichs. Das habe das Exekutivgremium des Fußballverbands am Montag entschieden, berichteten französische Medien übereinstimmend. Der 46-Jährige soll das Gastgeber-Team demnach bei Olympia in Paris im kommenden Sommer betreuen. Frankreich ist automatisch qualifiziert. Ziel sei es, in Paris mindestens auf dem Podium zu landen, schrieb die Zeitung Le Parisien. Henry soll dem Sender RMC zufolge einen Vertrag bis 2025 erhalten.

Henry hat bereits Erfahrungen als Trainer gesammelt

Bei der diesjährigen U21-Europameisterschaft war Frankreich im Viertelfinale gegen die Ukraine ausgeschieden. Der frühere Weltklasse-Stürmer Henry, der mit Frankreich 1998 die WM im eigenen Land gewonnen hatte und 2000 Europameister wurde, hat bereits Erfahrungen als Assistenztrainer der belgischen A-Nationalmannschaft und als Chefcoach der AS Monaco gesammelt.

In Frankreich ist der Ex-Profi eine Legende. Für die AS Monaco, Juventus Turin, den FC Arsenal, den FC Barcelona und die New York Red Bulls erzielte Henry in insgesamt 794 Karrierespielen 360 Treffer. Für die französische Nationalmannschaft netzte Henry in 123 Partien 51-mal ein.