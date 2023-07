﻿Thomas Brdaric, der Globetrotter: „Wie ein nicht endendes Trainingslager“

Düsseldorf. Als Fußballprofi hatte Thomas Brdaric immer ein Näschen. Ein Näschen für die richtige Spielsituation, den sogenannten Torriecher als Stürmer. Und ein Näschen für den richtigen Transfer zur richtigen Zeit. Nach drei Jahren bei Fortuna Köln wechselte er als 24-Jähriger zu Bayer 04 Leverkusen, wurde dort Nationalspieler, stand im Champions-League-Finale 2002 gegen Real Madrid in der Startelf, traf auch bei seinen weiteren Arbeitgebern VfL Wolfsburg und Hannover 96 zweistellig in der Bundesliga, bevor er nach mehreren Knieoperationen 2008 seine Karriere vorzeitig beenden musste.

Inzwischen ist Brdaric seit 14 Jahren Trainer – und dabei ein echter Globetrotter. Nach einigen Stationen im Amateurbereich landete er 2017 in Mazedonien beim KF Shkëndija, drei Jahre später beim albanischen Erstligisten Vllaznia Shkodra und coachte vergangene Saison den Chennaiyin FC in Indien. Vergangene Woche übernahm der 48-Jährige dann einen Klub in Kuwait – den Al-Arabi SC. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) traf Brdaric in seiner Heimat Düsseldorf zum Interview.

Herr Brdaric, Sie waren noch nie zuvor in Kuwait, starten dort nun aber ihr nächstes Trainerabenteuer. Warum machen Sie das?

Zunächst mal ist es kein Abenteuer. Das ist, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Aber ich hatte ja diverse Gespräche mit den Klubverantwortlichen und weiß es sogar ziemlich genau – auch wenn ich noch nie in diesem Land war. Kuwait ist im Prinzip wie die Schweiz in Fußball-Europa. Man ist noch nicht in Deutschland, Frankreich oder Italien, aber schon im Bereich der größeren Ligen wie in Dubai oder Saudi-Arabien.

Wie kam es dazu?

Es klingt etwas verrückt, aber ein Spieler von mir aus Albanien wurde bei Al-Arabi angeboten und hat sich gezeigt. Aufgrund seiner Spielweise, die ihnen offenbar gefallen hat, haben sie ihn gefragt, wer denn sein Trainer war – und den wollten sie unbedingt haben.

Sie hatten zu Beginn Ihrer Trainerkarriere einige Klubs in Deutschland und machen seitdem eine Art Weltreise. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?

Mein Weg war steinig, das stimmt. Weil ich mich als Profi abrupt schwer verletzt habe und dadurch limitiert war, konnte ich nicht einfach meine Lizenzen machen und war deshalb froh, dass, nachdem ich zumindest die B- und die A-Lizenz in Deutschland geschafft hatte, ein Angebot aus Weißrussland kam, wo ich als Sportdirektor arbeiten und nebenbei den Fußballlehrer machen konnte. Vielleicht wäre es als Sportdirektor einfacher gewesen, aber eigentlich wollte ich immer Trainer werden und mit meinen Mannschaften um Titel spielen.

Also lieber Titel in Albanien oder Kuwait als Mittelmaß in Deutschlands 2. oder 3. Liga?

Ich hatte meine Nase durchaus das eine oder andere Mal dran an Profiklubs in Deutschland. Am Ende haben sich die Verantwortlichen aber immer für eine „sicherere“, erfahrene Variante entschieden, den Weg des geringeren Widerstands gewählt. Dann bekommst du irgendwann ein Gefühl dafür, wie es in Deutschland läuft – und suchst vielleicht einen anderen Weg über Märkte, in die man aufgrund seiner Qualität kommt und nicht aufgrund von Connections oder irgendwelchen Absprachen. Aber wissen Sie, was das Schöne ist?

„Die meisten in Fußball-Deutschland kennen mich als Spieler, aber an den Trainer Thomas Brdaric hat sich noch niemand rangetraut.“ Thomas Brdaric

Sie werden es uns erzählen …

Ich bin noch nicht verbrannt, weil ich in Deutschland noch gar keine Chance bekommen habe. Die meisten in Fußball-Deutschland kennen mich als Spieler, aber an den Trainer Thomas Brdaric hat sich noch niemand rangetraut.

Was spricht denn für Sie?

Ich habe in den mittlerweile über zehn Jahren einen riesigen Erfahrungsschatz aufgebaut und gezeigt, dass ich auch unter schwierigsten Bedingungen durchaus erfolgreich arbeiten kann. Bei sechs Profistationen habe ich einen Punkteschnitt von 1,8. Ich denke, das ist schon mal eine Ansage. Aber darüber definiere ich mich nicht.

Sondern?

Entweder du bist ein guter Trainer oder nicht. Entweder du hast einen Plan oder nicht. Fakt ist: Im Ausland geht es ums Wesentlichere und nicht um Klischees oder was der eine oder andere über dich erzählt. Wenn man meinen Laptop sieht mit den ganzen Daten oder wie ich ein Spiel oder Training vorbereite, könnte man denken, dass ich ein sogenannter Laptoptrainer bin. Bin ich aber nicht.

Brdaric will als Trainer auch „Menschenfänger“ sein

Also eher ein Motivationstrainer?

Ich weiß nicht, ob man mich in eine Schublade stecken sollte, das war ja schon während meiner aktiven Zeit immer so. (lacht) Als Coach musst du auch Menschenfänger sein. Ich glaube, dass ich die Spieler relativ schnell kategorisieren und danach handeln kann. Den einen muss man halt anders anpacken als den anderen. Es ist mein Job, auch die Settings der Spieler zu verstehen und sie so zu programmieren, dass sie die bestmögliche Leistung abrufen.

Was ist Ihr großes Ziel als Trainer?

Ich habe zu meiner Zeit als Coach der zweiten Mannschaft in Wolfsburg mal gesagt, dass mein Ziel die Bundesliga sein muss – das sehe ich inzwischen anders. Ich bin jetzt ein paar Jahre Trainer von Erstligisten und nach wie vor sehr ambitioniert, aber die Zielsetzung hat sich verschoben. Ich möchte dort Trainer sein, wo meine Arbeit gebraucht wird. Wo man mich als Mensch, aber vor allem meine Arbeit wertschätzt und wo ich genau aus diesem Grund auch gelandet bin, ohne Vorurteile. Das heißt: aufgrund meiner Qualitäten und nicht aufgrund irgendwelcher Mauscheleien. Es würde sich sicher vieles einfacher gestalten, wenn ich in Deutschland in einer der ersten drei Ligen arbeiten würde. (lacht)

Sie sprechen die Arbeitsbedingungen an. Erzählen Sie doch mal, wie es beispielsweise zuletzt in Indien war.

Natürlich ist das Leben dort speziell – für europäische Verhältnisse. Du stehst auf, hast einen ständigen Lärmpegel, unglaublichen Verkehr. Du lebst da praktisch ohne Ventil – keine Familie, kein Lifestyle und so weiter, schlafen, essen, arbeiten – das war‘s. Dazu kommt die Hitze, die Luftfeuchtigkeit, das scharfe Essen. (lacht) Das ist alles schon nicht ohne. Aber ich will mich gar nicht beschweren, sondern nur erklären.

Bitte erzählen Sie weiter.

Man lebt in einer Bubble, trifft immer die gleichen Leute. Spieler, mit denen du vielleicht gerade Stress hattest, sitzen dann wieder beim Essen neben dir. Es fühlt sich an wie ein nicht endendes Trainingslager.

Was ist mit den Tücken des Alltags? Behörden, Versicherungen, Krankenkasse und so weiter?

Da bin ich durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, inzwischen gut aufgestellt. Das meiste wird ohnehin über den Verein geregelt, vor allem logistisch. In Indien hatten wir beispielsweise für jeden Bereich zwei, drei Mitarbeiter.

Weil Brdaric seine Mutter erwähnt hat: Indischer Spieler eskaliert

Also durchaus vergleichbar mit der Bundesliga?

Von den Rahmenbedingungen her absolut! Ich sage immer, Indien ist wie Premier League light. Alles ist hochprofessionell, nur die Qualität der Spieler ist natürlich eine andere. Die haben keine Ausbildung wie in Europa, keine zehn Jahre Nachwuchsleistungszentrumerfahrung. Ich nenne mal ein Beispiel.

Wir sind gespannt.

Ich hatte einen Spieler, der super Anlagen hatte, der alles mitgebracht hat, der es in die Top Ten Indiens geschafft hat. Nur kam der irgendwie nicht mit dem Rasenplatz klar, auf dem wir gespielt haben. Irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass er sein ganzes Leben lang nur auf Sandplätzen gekickt hatte. Das macht die Sache nicht einfacher. Ähnlich ist es mit der Sprache.

Erklären Sie …

Du hast in Indien 27 verschiedene Landessprachen, also völlig unterschiedliche.

Wie viele sprechen Sie davon jetzt?

30. (lacht) Spaß beiseite. Mit Englisch kommt man dort schon ganz gut klar, aber es gab auch ein paar, die nur Bahnhof verstanden haben. Ein Spieler ist mal komplett ausgeflippt, weil er offenbar zu Hause Probleme hatte und ich ihn gefragt habe, wie man ihm und seiner Mutter helfen kann. Er hatte nur etwas mit Mutter verstanden und ist völlig durchgedreht. Den haben wir erst mal zehn Tage heimgeschickt.

Braucht man da nicht unfassbar viel Geduld?

Definitiv, aber das habe ich gelernt. Und das musste ich auch lernen. Allerdings war es für mich viel schwieriger in der 3. oder 4. Liga in Deutschland, wo die Klubs nicht professionell aufgestellt sind. In Indien oder Kuwait ist das Gegenteil der Fall.

„Wenn ich die Möglichkeit bekomme, gutes Geld zu verdienen, in einem professionellen Umfeld, mit einer Aufgabe, die mich reizt, dann mache ich das.“ Thomas Brdaric

Das klingt alles sehr positiv. Warum sind Sie in Indien dennoch nach einem Jahr entlassen worden?

Wir haben mit unserem Offensivfußball begeistert, mit einem überschaubaren Kader die zweitmeisten Tore geschossen. Die Fans haben mich geliebt, ich habe sogar Komplimente von den Trainerkollegen bekommen – trotzdem hat es nicht gereicht. Dann ist es wie überall: Wenn jemand, der etwas zu sagen hat, anderer Meinung ist, wirst du rasiert – ob in Indien, Deutschland, ob in der Champions League oder Oberliga.

Nun also Kuwait. Aktuell wird viel darüber diskutiert, ob Cristiano Ronaldo und Karim Benzema ihr Denkmal einreißen, weil sie sich von arabischen Klubs kaufen lassen. Haben Sie eine moralische Grenze?

Ich habe in meinem Leben und in meiner Karriere immer viel investiert. Als Spieler, aber auch als Trainer – wie Tausende andere auch. Und die ersten Jahre habe ich praktisch für nichts gearbeitet. Viele Trainer im Nachwuchs- oder Amateurbereich machen das für eine Pauschale, eine Aufwandsentschädigung – und das bewundere ich. Aber wenn ich die Möglichkeit bekomme, gutes Geld zu verdienen, in einem professionellen Umfeld, mit einer Aufgabe, die mich reizt, dann mache ich das. Und jeder würde es machen, alles andere ist Blablabla und entspricht nicht der Realität. Das merke ich allein schon daran, wie viele mich bei den letzten Aufgaben angeschrieben haben und auf den fahrenden Zug aufspringen wollten.