﻿Nix mehr Müller, oder was?

Ja, er hat es wieder gesagt. „Jedes Spiel ist ein Thomas-Müller-Spiel“, so Thomas Tuchel am Freitag. Weil er aus dem Dauerthema der vergangenen Wochen gelernt hat, fügte der Trainer des FC Bayern München hinzu: „Außer die beiden Spiele gegen Manchester City.“ Tuchel ist sich der Tragweite des so sensiblen Themas rund um den Urbayern bewusst – ebenso wie seiner Schuld. „Ich habe das Thema leider selber aufgemacht“, sagte der 49-Jährige süßsauer lächelnd.

Aber auch die jüngsten beiden Partien, das 2:0 gegen Hertha BSC und das 2:1 bei Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga, waren keine Thomas-Müller-Spiele – zumindest von Beginn an. Der Weg zurück in die Anfangself wird schwierig für Joker Müller, da Tuchel entweder Serge Gnabry (zuletzt zwei Tore in zwei Spielen) oder den spielstarken Jamal Musiala aus dem Team nehmen müsste. „Die breiten Seiten sind nicht sein Profil“, erklärte Tuchel und schloss damit die rechte Außenbahn (meist Kingsley Coman) für Müller aus. „Es muss einfach harte Entscheidungen geben, die muss es gegen drei, vier, fünf Spieler geben – sonst werden wir unsere Ziele nicht erreichen“, hatte Tuchel schon in Bremen betont.

Thomas Müller: Persönliches Gespräch mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic

Eine harte Entscheidung könnte Müller selbst treffen, indem er seinen Herzensverein FC Bayern im Sommer trotz des bis 2024 laufenden Vertrages verlässt. Über angebliche Gedankenspiele des 33-Jährigen hatte „Sport Bild“ berichtet. Was Müller amüsiert und amüsant auf Instagram konterte. Zu einem Foto mit ihm und einem seiner Pferde schrieb er: „Wenn du Zeitung lesen könntest King D‘avie.“ Dazu setzte er die Hashtags #jetztwirdsdannlangsamwild, #vollerfokusaufdieschale und #nurderfcb. Aufgrund der Unruhe rund um Müller sollen Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic dem Weltmeister von 2014 am Donnerstag in einem persönlichen Gespräch klargemacht haben, dass sie weiter auf ihn setzen.

Und Tuchel? Setzt der ihn am drittletzten Bundesliga-Spieltag im Duell mit Abstiegskandidat Schalke 04 an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) erneut auf die Bank? „Er schleppt ein paar Wehwehchen mit am Ende der Saison, was auch normal ist“, sagte Tuchel. Nun habe Müller jedoch „sehr gut trainiert“, sei „sehr frisch“ und „bereit für Samstag“.

Müller gab sich zuletzt ungewohnt schweigsam

Theoretisch. Zu den Spekulationen um einen möglichen Müller-Abschied sagte Tuchel genervt: „In erster Linie entscheidet das Thomas selbst. Thomas ist Bayern München und Bayern München ist Thomas Müller. Er ist trotzdem ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, auch wenn er ein paar Mal von der Bank kam. Daraus ein Karriereende abzuleiten, verfehlt das Ziel komplett und ist komplett übertrieben. Thomas ist total fokussiert, er will nur die Meisterschaft gewinnen, sonst nichts. Und darum geht es.“ Es wäre seine zwölfte Schale – schon die bis dato elf sind Rekord.

Wäre es ein Triumph mit fadem Beigeschmack? Nix mehr Müller, oder was? Im überschwänglichen Stil des einstigen Bayern-Trainers Pep Guardiola schwärmt Tuchel von einem Spieler, den er in vier seiner bislang neun Pflichtspiele auf die Bank verbannte. Es klingt nach Szenen (k)einer Ehe, wenn Tuchel sagt: „Ich bin ein großer Fan von Thomas. Ich weiß schon, was ich an ihm habe, und es ist alles gut.“ Sicherlich nicht für Müller. Der gab sich zuletzt ungewohnt schweigsam.

Müller beim FC Bayern bald Teilzeitprofi und Co-Trainer?

Müller ist Publikumsliebling und Identifikationsfigur, holte 2013 und 2020 das Triple. Tuchel bezieht Müller an der Seitenlinie oft mit ein, holt sich Bestätigung in taktischen Dingen. Für Müller ein Vorgriff auf seine Rolle im kommenden Jahr? Als Teilzeitprofi und Co-Trainer? „Mir wäre es am liebsten, wenn er seine Karriere beim FC Bayern beenden würde“, sagte Lothar Matthäus als RTL-Experte und fügte hinzu: „Entweder braucht ihn der FC Bayern und er gibt sich mit der neuen Rolle zufrieden und bleibt. Wenn nicht, gibt es sicher auch Möglichkeiten, ins Ausland zu wechseln oder in der Bundesliga.“ Für die Fans wäre es der schlechteste Fall.