Müller mit Ansage in Fan-Debatte: „Wenn wir das nicht schaffen ...“

Nicht nur auf dem Platz war Thomas Müller wieder in der Form, mit der er der deutschen Nationalmannschaft fraglos weiterhelfen kann. Der Offensivspieler erzielte beim 2:1 gegen Vizeweltmeister Frankreich in seinem 123. Länderspiel sein 45. Tor, überzeugte als Aktivposten beim Anlaufen, war wie gewohnt einsatzfreudig und ging stets voran. Auch nach dem Abpfiff lieferte der Profi des FC Bayern München verlässlich - und äußerte deutlich seine Meinung zur Signalwirkung des Sieges in Dortmund.

Müller erklärte, dass die zuletzt fehlende Unterstützung der deutschen Anhänger ein hausgemachtes Problem gewesen sei. „Es wird immer geschrieben, getextet und von uns (Spielern, d. Red.) sogar noch nachgesungen, dieser Käse, den ich nicht mehr hören kann, dass wir die Fans auf unsere Seite ziehen müssen“, meinte der DFB-Routinier. Damit dürften unter anderem die Aussagen von Teamkollege Kai Havertz gemeint gewesen sein, die öffentlich für Verwunderung gesorgt hatten. Der Angreifer des FC Arsenal sagte vor dem Spiel gegen Japan (1:4): „Es sollte jedem aufgefallen sein, auch in der Nachbetrachtung von so einer WM, dass wir da jetzt nicht so viel Rückhalt hatten im Land.“

Müller, der an diesem Mittwoch 34 Jahre alt wird, sieht bei dieser Frage allerdings vor allem die Mannschaft gefordert. „Jeder, der da draußen Fan von uns ist, der will, dass wir Spiele gewinnen. Das müssen wir schaffen“, sagte er: „Und wenn wir das nicht schaffen, dann können wir 14 Autogrammstunden und einen Tag der offenen Tür machen, da ist nichts los.“ Die Wahrheit, so machte der Bayern-Star unmissverständlich klar, liegt auf dem Platz.

Völler sorgt für Begeisterung bei DFB-Fans

Der Sieg im zweiten Länderspiel in der Saison der Heim-EM nach dem Aus von Bundestrainer Hansi Flick sorgte dafür, dass im Dortmunder Stadion wieder deutlich mehr Unterstützung von den Rängen gekommen ist. Das lag womöglich auch an Ein-Spiel-Coach Rudi Völler, für den schon nach der frühen 1:0-Führung erste Gesänge angestimmt wurden.

Ziemlich sicher ohne Völler auf der Bank geht es für die deutsche Mannschaft im Oktober mit der USA-Reise und Testspielen gegen die Co-Gastgeber der WM 2026 weiter: Am 14. Oktober (21 Uhr MESZ, RTL) geht es in Foxborough gegen die US-Nationalmannschaft, am 18. Oktober (2 Uhr MESZ) in Philadelphia gegen Mexiko. Im November zum Abschluss des Jahres 2023 folgt ein Duell in Wien mit Österreich (21. November) - und nach Sportbuzzer-Informationen im Anschluss in Berlin gegen die Türkei.