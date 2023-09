Im Hunderter-Klub angekommen: Wem Müller noch gefährlich wird - und wer ihm folgen könnte

Thomas Müller feierte am Mittwochabend durch den 4:3-Erfolg der Bayern gegen Manchester United seinen 100. Sieg in der Champions League. Der 34-Jährige ist damit erst der dritte Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs, dem das gelang.

Lediglich Christiano Ronaldo (115 Siege) und Iker Casillas (101) erreichten diese Marke vor ihm. Im Gegensatz zum mehrfachen Weltfußballer, der sein Geld mittlerweile bei Al-Nassr in Saudi Arabien verdient, und der spanischen Torwartlegende, die 2020 die Karriere beendete, könnte Müller in dieser Saison noch weitere Siege in der Königsklasse feiern.

Nur 43 Spiele nicht gewonnen

Sein Debüt gab der gebürtige Oberbayer bereits im Jahr 2009. Damals wechselte ihn Trainer Jürgen Klinsmann beim Spielstand von 4:1 gegen Sporting Lissabon für Bastian Schweinsteiger ein. Der damals 19 Jahre alte Offensivspieler setzte mit einem Abstaubertor in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 7:1. Es folgten bis heute 52 weitere Tore in insgesamt 143 Champions-League-Partien. Zweimal gewann Müller dabei mit Bayern die Champions League (2013, 2020).

Weitere Siege sollen folgen

Auf X (ehemals Twitter) bedankte sich der Stürmer bei seinen Mitspielern, mit denen er all die Jahre auf dem Platz stand. Ohne sie hätte er diesen Erfolg nie feiern können, so Müller. „Wenn man zurückschaut, ist das echt eine verrückt lange Zeitreise gewesen, die ich in der Champions League verbringen darf“, sagte der 34-Jährige nach dem Spiel.

Müller selbst kündigte zudem an, weitere Siege mit den Bayern sammeln zu wollen. So sei weder die Mannschaft noch er persönlich bereits am Ziel. „Somit war das heute erst mal eine Durchgangsstation“, verkündete er nach dem Heimspiel gegen Manchester.

Müller vor Kroos und Neuer

Neben Müller gibt es noch einige deutsche Spieler, die auf eine Karriere mit außergewöhnlich vielen Siegen in der Königsklasse zurückblicken. Mit 91 Siegen in 131 Partien folgt dabei Torwart Manuel Neuer seinem Mannschaftskollegen. Im Gegensatz zu Müller, der alle seine Champions-League-Spiele für die Münchner bestritt, siegte Neuer auch elf Mal mit dem FC Schalke in dem Elitewettbewerb.

Knapp hinter dem derzeit um sein Comeback kämpfenden Keeper, der seit Ende vergangenen Jahres wegen Unterschenkelbruchs nicht mehr zum Einsatz kam, rangiert Toni Kroos. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid gewann mit den „Königlichen“ 63 Partien und kommt zusammen mit seinen Erfolgen bei den Bayern auf 90 Siege in 140 Partien.

Platz zwei in Aussicht

Dass Müller sich noch an Casillas vorbeischieben wird, scheint wahrscheinlich. Dazu müsste er noch bei zwei Siegen in der Königsklasse auf dem Platz stehen. Doch selbst wenn die Bayern in dieser Saison alle Partien gewinnen und den Henkelpott holen, würde Müller auf 112 gewonnene Spiele kommen – drei weniger als Ronaldo. Es bleibt abzuwarten, ob der schlaksige Offensivspieler sich auch noch den Portugiesen schnappt.

