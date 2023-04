﻿Streitbarer Weltklasse-Trainer: Wie Thomas Tuchel zum FC Bayern München kam

Als Spieler hat Thomas Tuchel keine Weltklasse-Form erreicht. Sein früher Start als Trainer in der Jugend des VfB Stuttgart im Alter von 27 Jahren ist rückblickend die wohl beste Entscheidung in der Karriere des gebürtigen Krumbachers gewesen. Fast 23 Jahre später ist Tuchel mit einem prall gefüllten Trophäenschrank beim FC Bayern angekommen – und legt direkt erfolgreich los.

Seit knapp eineinhalb Wochen steht Thomas Tuchel beim FC Bayern in der Verantwortung. Direkt nach Amtsantritt warten einige schwere Aufgaben auf den neuen Coach des Rekordmeisters – mit dem Sieg im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (4:2) am Samstag hat er bereits eine gemeistert. Nun stehen mit dem SC Freiburg im DFB-Pokal (4. April) sowie Bundesliga (8. April) und Manchester City in der Champions League (19. April) die nächsten richtungsweisenden Spiele an. Das Ziel ist klar: Das Triple soll her, wie Tuchel selbst klarstellte: „Es geht darum, um alle Titel mitzuspielen und so viel wie möglich zu gewinnen.“

Dass Tuchel auf größter Bühne erfolgreich sein kann, hat er spätestens mit dem Champions-League-Sieg 2021 mit dem FC Chelsea bewiesen. Bei fast all seinen Stationen als Trainer konnte der heutige Bayern-Coach Erfolg vorweisen, eckte allerdings auch immer wieder an.

Tuchel startet früh mit der Trainer-Karriere

Schon mit Mitte 20 musste Tuchel seine aktive Spielerkarriere aufgrund einer Knorpelverletzung beenden. Seine Laufbahn als Trainer startete der 49-Jährige in den Jugend-Abteilungen des VfB Stuttgart (2000 bis 2005) und FC Augsburg (ab 2005), ehe er 2008 die A-Junioren von Mainz 05 übernahm – und auf Anhieb die Meisterschaft feierte. Lediglich 14 Monate später wurde er zum Chef-Trainer der Profis befördert.

Bundesliga 34. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV am 10.05.2014 in der Coface Arena in Mainz (Rheinland-Pfalz). Der Mainzer Trainer Thomas Tuchel (2.v.l) jubelt nach dem Abpfiff mit seiner Mannschaft. Mainz gewann die Partie mit 3:2 und zieht damit in die Qualifikationsrunde der Europa League ein. © Quelle: picture alliance / dpa

Tuchel und Mainz, das passte auf Anhieb: In seinen ersten drei Spielen blieben die Rheinhessen ungeschlagen, seinen ersten Sieg feierte Tuchel gleich gegen seinen jetzigen Arbeitgeber Bayern.

Sein damaliger Förderer, Christian Heidel, Sportvorstand der Mainzer, ist heute wie damals überzeugt von Tuchel. So gratulierte er den Verantwortlichen des FC Bayern zur Einstellung des 49-Jährigen und bezeichnete ihn als einen „Weltklassetrainer“. Im Anschluss an seine Mainz-Zeit wechselte er im Sommer 2015 zum BVB und folgte auf Jürgen Klopp.

Auch bei den Westfalen stellte Tuchel seine Qualität auf Anhieb unter Beweis. Erst spielte der Revierklub die nach Punkten zweitbeste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. In der darauffolgenden Spielzeit gewann man zudem den DFB-Pokal – und trotzdem war nach zwei Jahren bei Schwarz-Gelb Schluss.

Probleme mit Watzke in Dortmund

Es gab Differenzen mit der Vereinsführung, die nach dem Sprengstoffanschlag auf den BVB-Bus vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen die AS Monaco offen zutage getreten waren. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sprach später von einem „Dissens“ mit Tuchel, dessen Verhältnis zum Team nicht mehr intakt war. Mittlerweile seien die Probleme zwischen den Beteiligten (Watzke und Tuchel) „ausgeräumt“, das Verhältnis habe „geruht“, so Tuchel kürzlich vor dem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Arbeitgeber.

Im Sommer 2018 führte Tuchels Weg erstmals ins Ausland und er heuerte beim französischen Branchenprimus Paris Saint-Germain an. Beim aus Katar alimentierten Scheich-Klub war, ähnlich wie jetzt beim FC Bayern, der Titel in der „Königsklasse“ das große Ziel. Tuchel offenbarte keine Anlaufschwierigkeiten, in der Ligue 1 stellte er mit 14 Siegen in 14 Spielen einen neuen Startrekord auf, gewann in seinen zwei kompletten Spielzeiten stets die Meisterschaft und hinterließ bei seinem damaligen Torwart Gianluigi Buffon einen bleibenden Eindruck: „Ich habe nur wenige Leute kennengelernt, die so intelligent sind“, adelte der Italiener Tuchel kürzlich und fuhr fort: „Das Training und seine offensiven Ideen waren außergewöhnlich, die eines Top-Top-Top-Trainers“.

Tuchel leitet erstes Training des FC Bayern München – mit fünf Profispielern Bei seiner ersten Einheit standen dem neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel nur fünf Profis zur Verfügung. © Quelle: Reuters

Streit mit PSG-Sportdirektor Leonardo

Der große Wurf in der Champions League blieb Tuchel bei PSG 2020 ausgerechnet gegen seinen heutigen Arbeitgeber verwehrt. In der Folgesaison offenbarten die Franzosen mehr und mehr Probleme – und wieder soll es auf Führungsebene zu Differenzen gekommen sein. Das Verhältnis zwischen Tuchel und PSG-Sportdirektor Leonardo soll brüchig gewesen sein, so dass er kurz vor Weihnachten 2020 entlassen wurde. „Das Gespräch (mit Leonardo, d. Red.) dauerte nur zwei Minuten, es gab für mich nicht mehr viel zu besprechen. Dann bin ich aufgestanden und gegangen“, blickte Tuchel auf die Entlassung zurück.

Doch der Erfolgs-Trainer blieb nicht lange arbeitslos: Im Januar 2021 wurde beim FC Chelsea der Trainerstuhl frei und Tuchel übernahm. Nur vier Monate später stand der Deutsche mit den Londonern auf Europas Fußball-Thron, nachdem sein Landsmann Kai Havertz das goldene Tor zum Champions-League-Sieg im Finale gegen Manchester City erzielt hatte. Auch wenn seine Qualitäten auf dem Platz unumstritten sind, kam sein spezieller Charakter neben dem Feld auch bei den Londonern zutage. Bei einer Auseinandersetzung im August 2022 zwischen Tuchel und dem damaligen Tottenham-Trainer Antonio Conte lieferten sich beide Coaches ein heftiges Wortgefecht und sorgten für eine Rudelbildung.

Trotz des sportlichen Erfolgs musste er in der Anfangsphase der laufenden Spielzeit bei den „Blues“ die Koffer packen. Der Saisonstart ging daneben und die Verantwortlichen um den neuen Klub-Besitzer Todd Boehly, zu dem Tuchel ein abgekühltes Verhältnis gehabt haben soll, zogen ihre Konsequenzen daraus. Beim ehemaligen Tuchel-Weggefährten Heidel stieß die Entlassung auf Unverständnis. „Diese Entscheidung werden sie bei Chelsea noch bitter bereuen – so einen guten Trainer bekommen sie so schnell nicht wieder.“ Und jetzt ist dieser Coach in München.