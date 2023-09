Basel trennt sich von Ex-St. Pauli-Trainer und bemängelt fehlende „Grundtugend“

Timo Schultz muss sich einen neuen Job suchen. Der FC Basel hat sich „aufgrund der unbefriedigenden sportlichen Situation“ vom früheren St. Pauli-Trainer getrennt. Das teilte der Schweizer Klub am Freitag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schultz hatte den 20-maligen Schweizer Meister erst im Mai übernommen. Bis auf Weiteres wird die Mannschaft von Sportdirektor Heiko Vogel trainiert. „Der FCB befindet sich in einer sportlichen Krise, in der es dem Trainer nicht gelang, den absoluten Siegeswillen auf die Mannschaft zu übertragen. Gerade in einer solchen Situation ist diese Grundtugend entscheidend, um spürbare Reaktionen auf enttäuschende Leistungen zu zeigen und den Weg aus dem Tief zu finden“, erläuterte der Tabellen-Neunte der Super League die Gründe für die Trennung vom 46-Jährigen. Auf Spitzenreiter FC Zürich hat Basel bereits einen Rückstand von elf Punkten.

Für den 46-Jährigen war Basel nicht nur die erste Station im Ausland, sondern auch der erste Verein, den er außer dem FC St. Pauli betreute. Schultz hatte seit 2011 verschiedene Funktionen bei den Hamburgern inne, zuletzt zeichnete er beim Nordklub zwischen Juli 2020 und Dezember 2022 als Cheftrainer für das Zweitligateam verantwortlich. Am Millerntor übernahm nach der Trennung von Schultz der aktuelle Trainer Fabian Hürzeler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige