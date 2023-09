Rose hält Plädoyer für Werner: RB-Star wird „häufig ungerecht behandelt“

Vier Einsätze in der Bundesliga (davon nur einer von Beginn an), 95 Minuten Gesamtspielzeit, nur ein Treffer: Die Bilanz von Timo Werner bei RB Leipzig in dieser Saison liest sich gerade für einen gestandenen deutschen Nationalspieler (57 Länderspiele) nur durchwachsen. Den guten Eindruck nach seiner Einwechslung am vergangenen Samstag, als der 27-Jährige mit einem sensationellen Treffer für den RB-Sieg in Gladbach sorgte, konnte Werner am Mittwoch im DFB-Pokal bei Wehen Wiesbaden nicht bestätigen. Ein Hexenschuss legte den Offensivspieler lahm. Gerade als es schien, dass die Flaute überwunden sein könnte, wurde der DFB-Profi erneut ausgebremst – Trainer Marco Rose hält trotzdem weiter große Stücke auf den ehemaligen Chelsea-Star.

Der Leipzig-Coach hätte gegen den Zweitligisten wohl auf Werner von Beginn an gesetzt, wäre er nicht verletzt ausgefallen: „Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit groß gewesen wäre“, sagte Rose im Interview mit der ARD – nur, um dann ein wahres Plädoyer für Werner nachzulegen: „Timo hat im Moment eine schwierige Phase“, räumte der Trainer ein. „Wir alle versuchen ihn zu unterstützen. Es geht nicht über ständiges Reden.“ Aber: „Öffentlich werden wir auf Timo nie was kommen lassen und ihn in Schutz nehmen, weil er doch häufig ungerecht behandelt wird, sich viel auf ihn fokussiert“, so Rose weiter.

Rose über Werner: „Richtig guter Junge und ein Top-Stürmer“

Schließlich sei Werner seiner Meinung nach ein „richtig guter Junge und ein Top-Stürmer“. Warum der Stürmer zuletzt trotzdem nicht von Beginn an gespielt hatte? Rose versuchte sich an einer Erklärung: „Intern müssen wir Dinge einfordern, die wichtig sind für unser Spiel und die jeder Spieler auf den Platz bringen muss“, deutete der Coach Unzufriedenheit über Werners Arbeit an. Rose gehe es bei Werner „nicht nur um ein Tor oder Tore, sondern es geht um nachhaltige Entwicklung, um nachhaltiges Nachweisen in anderen Bereichen.“

Ob Werner trotz seiner Rückenprobleme schon am Samstag wieder eingreifen kann, ließ Rose offen. Um 18.30 Uhr (Sky) steht dann das Topspiel gegen den Tabellenführer FC Bayern an.