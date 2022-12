﻿Wie Brasiliens Wunderstürmer Pelé fast in der Bundesliga gelandet wäre

Mit Pelé ist der womöglich beste Fußballspieler aller Zeiten ist am Donnerstag gestorben. Nach seinem Tod trauert die ganz Welt und erinnert sich an sein legendäres Talent und zahlreiche Tore. Fast wäre der einstige Weltklasse-Stürmer auch in der Bundesliga auf Torjagd gegangen, ein heutiger Zweitligaklub war bereits in Gesprächen.

Hannover. Die Fußballwelt trauert um Pelé, und auch in Deutschland erinnert man sich an den Fußballkönig aus Brasilien. Neben ehemaligen Weggefährten, wie etwa seinem früheren Teamkollegen Franz Beckenbauer, zollten auch Vereine hierzulande Respekt vor dem einstigen Wunderstürmer. „Wir verneigen uns vor der Lebensleistung von Pelé und sind in Gedanken bei seiner Familie“, schrieb etwa der Zweitligist Hannover 96 unter einem Beitrag auf Instagram. Jener Klub, der vor knapp 60 Jahren das brasilianische Ausnahmetalent in die Bundesliga gelockt hätte.

Eine Meldung, die seit 2006 kursiert. Die „Sportbild“ wusste damals von einer Sensation zu berichten: „Hannover wollte Pelé 1964 holen“, schrieb das Blatt. Pelé hatte in einem Interview von Verhandlungen mit 96 gesprochen. Die wollte ein schillernder Konsul und Eismaschinenverkäufer führen, der damals im Verwaltungsrat von Hannover 96 saß. Hans-David Ziegra soll die Kontakte geknüpft haben.

96 suchte damals einen Nachfolger für Spielmacher Friedel Schick, mit dem 96 in die Bundesliga aufgestiegen war. Pelé wurde allerdings ein Transfer ins Ausland verboten. So endete die Geschichte, ehe sie richtig begonnen hatte. Im April 1975 kam Pelé dann tatsächlich zu 96 – er hatte einen Werbetermin in der Stadt und sah im Niedersachsenstadion den 3:1-Zweitligasieg von 96 gegen SW Essen.

„Der Beste, gegen den ich je gespielt habe“

Das war jedoch nicht der einzige Berührungspunkt von Pelé und Hannover. Er kannte nicht nur die Stadt, er war auch mehrmals vor den Toren der Stadt in Barsinghausen, wo sein Klub FC Santos in der Sportschule regelmäßig Trainingslager durchführte. Und es kam zu einer Begegnung, die die 96-Legende Hans Siemensmeyer – Jahrgang 1940 wie Pelé – nie vergessen wird.

In der Vorbereitung auf die Saison 1971/1972 spielte 96 am 30. Juli in Vancouver gegen den FC Santos mit dem Weltstar. „Er hat mir den Ball durch den Tunnel gespielt, da habe ich ihn nur angeguckt und den Finger gehoben“, erzählt Siemensmeyer, „bei der nächsten Aktion lag er quer in der Luft – ich habe ihn umgehauen.“

96 führte 1:0 durch Peter Anders, Siemensmeyer verschoss einen Elfmeter, Santos gewann 3:1: „Pelé machte noch ein Tor – obwohl ich ihm auf den Füßen gestanden habe. Den kann man ja nicht ausschalten. Er war sensationell. Der Beste, gegen den ich je gespielt habe. Fantastisch, wie der Fußball gespielt hat mit Körpertäuschungen und Tricks – er war einfach nicht zu halten.“

Siemensmeyer lässt sich Pelé-Poster signieren

96 war drei Wochen im Trainingslager in Amerika, Zwischenstation in Kanada. Die Einladung kam vom damaligen Botschafter. 96 wohnte mit Santos in einem Hotel. Siemensmeyer: „Unser Manager Willi Dewald kam auf mich zu und fragte: „Habt ihr Lust, gegen den FC Santos zu spielen. Ich sagte: Willi, keine Frage, sofort!“

Hans Siemensmeyer ist mit 72 Treffern immer noch Rekord-Bundesligatorschütze von 96. (Archivbild) © Quelle: Florian Petrow

Im neuen Stadion von Vancouver vor 25.000 Zuschauern auf Kunstrasen. Siemensmeyer: „Ich habe mir ein riesengroßes Poster von Pelé signieren lassen, das habe ich jahrelang in meiner Kellerbar in Schulenburg gehabt. Immer wenn ich herunterkam, habe ich es mir angeschaut und gedacht, wie schön es war, dass wir gegen ihn gespielt haben. Als wir ausgezogen sind, habe ich es meinem Nachbarn geschenkt – der hat sich gefreut wie ein Schneekönig.“

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Neuen Presse“.