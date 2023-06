﻿Triathlet über tödlichen Unfall bei Ironman in Hamburg: „Es war extrem gefährlich“

Hamburg/Rostock. Einen Tag nach seinem ersten Triathlon auf der Langdistanz, dem Ironman in Hamburg, hat Finn Große-Freese die bedrückenden Bilder und die Geräusche immer noch im Kopf. Der 22-jährige Triathlet war am Sonntag in unmittelbarer Nähe, als beim Wettkampf in der Hansestadt ein Motorradfahrer und ein Sportler beim Radrennen frontal zusammenstießen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich fuhr beim Radrennen in der Spitzengruppe mit, als es vor uns einen Knall gab. An der Unfallstelle konnte ich gerade noch ausweichen“, erzählt Große-Freese der „Ostsee Zeitung“, der den leblos auf der Straße liegenden Triathleten und den verunglückten Kradfahrer passierte. In diesem Moment ahnte er noch nicht, dass der 70-jährige Kradfahrer den Unfallfolgen erliegen würde und der 27 Jahre alte Sportler schwer verletzt worden war.

Starter aus Norddeutschland: „Es war ein riesiger Schock“

„Das war ein riesiger Schock. Mir war schlecht und mir wurde kalt“, berichtet der junge Mann. Viele Gedanken seien ihm in diesem Moment durch den Kopf geschossen – und das alles bei Tempo 50 auf dem Rad. Zunächst deutete vieles auf einen Abbruch hin: „Ich habe gesehen, dass Jan Frodeno ein Zeichen gegeben hat. Es sah für mich zunächst so aus, als würde es nicht weitergehen.“ Doch die Veranstalter entschieden sich, das Rennen durchzuziehen – und ernteten dafür viel Kritik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Präsident der Deutschen Triathlon Union hat die Veranstalter am Montag in Schutz genommen. „Das kann bei jedem Wettkampf passieren. Es gibt andere Wettkämpfe, wo es auch Todesfälle gegeben hat, beim Triathlon“, sagte Martin Engelhardt im Deutschlandfunk.

Veranstalter: Wegen „Gesamtverantwortung“ nicht abgebrochen

Dass das Rennen nicht abgebrochen wurde, habe mit der „Gesamtverantwortung“ der Veranstalter, „auch was die Sicherheitslage des Gesamtwettkampfes anbelangt“, zu tun gehabt. „Sie waren über den Unfall und den Tod geschockt, haben aber in alle Richtungen überlegt, was die richtige Handlungsweise ist. Auf der Strecke waren über 2000 Leute. Wenn sie das Rennen gestoppt hätten, wäre das relativ unkalkulierbar geworden, laut Aussagen von den hauptverantwortlichen Organisatoren“, sagte Engelhardt: „Deswegen hat man sich bei aller Entsetztheit dafür entschieden, das Rennen fortzuführen – bei allem Respekt vor dem tragischen Unfall, der da passiert ist.“

Der Rostocker Finn Große-Freese – hier nach seinem Sieg im Halbmarathon beim Citylauf 2021 gemeinsam mit Anne Neururer – erlebte den Unfall beim Ironman in Hamburg aus nächster Nähe. © Quelle: Ove Arscholl

Der norddeutsche Große-Freese machte bei seiner Langstrecken-Premiere mit mulmigem Gefühl weiter. Die Bedingungen in Hamburg beschreibt er als „extrem gefährlich. Das ging gar nicht. Die Straßen waren sehr eng. Da war für zwei Radfahrer nebeneinander schon kaum Platz. Es waren zu viele Motorräder auf der Strecke“, kritisiert der Ausdauerathlet, der vom Ausmaß des Unfalls erst später erfuhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spitzentriathlet Jan Frodeno: Das kann nicht gut sein

So wie auch der deutsche Spitzen-Triathlet Frodeno, der als Vierter mit mehr als fünf Minuten Rückstand auf den alten und neuen Europameister Denis Chevrot aus Frankreich das Ziel auf dem Hamburger Rathausmarkt erreichte. „Es war so chaotisch. Ich habe gerade erst gehört, dass der Motorradfahrer verstorben ist. Ich war direkt neben dran und habe das Fahrrad gefühlt in tausend Teile zerspringen sehen“, sagte Frodeno im Ziel. „Ich habe mich umgedreht und den Motorradfahrer am Boden gesehen und dachte mir, das kann nicht gut sein.“

Auch Frodeno kritisierte die Bedingungen: „Rein sportlich gesehen war es nicht fair, weil die Motorräder einfach viel zu nah dran waren“, sagte er. „Das war eine völlige Farce. Und dann auch noch mit dem Gegenverkehr.“

Der deutsche Spitzen-Triathlet Jan Frodeno am Sonntag beim Ironman-Zieleinlauf in Hamburg. Er belegte Platz 4 und kritisierte die Veranstalter. © Quelle: Markus Tischler

Finn Große-Freese, seit seiner frühen Jugend Mitglied beim TC Fiko Rostock, war mit großen Erwartungen nach Hamburg gefahren. Für den Extrem-Sportler war es der erste Wettkampf über die Langdistanz (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einem Marathonlauf über 42,195 Kilometer). „Ich war gespannt, wollte die Stimmung aufsaugen. Alles war riesig aufgezogen“, erzählt er.

Belastend: Unglücksstelle musste mehrfach passiert werden

Wenngleich der Unfall und die Tatsache, dass die Unglücksstelle mehrfach passiert werden musste, ihn belasteten – sportlich ging es für den Norddeutschen, der in Bayern studiert und für den SV Bayreuth startet, gut los. Nach dem Schwimmen und dem Radrennen war er vorn dabei. Er kam als Siebter aus dem Wasser und hielt die Position bis zum Abschluss des Radrennens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Große-Freese verließen Mitte des Marathons die Kräfte. „Meine Beine haben nicht mehr so gewollt wie ich. Ich musste ein paar Schritte gehen“, schilderte er einen Tag nach dem Wettkampf. Nach 7:54,03 Stunden passierte er die Ziellinie und wurde 17. Die Herausforderung zu meistern, hätte Spaß gemacht, berichtet er. Die tragischen Begleitumstände beim Ironman in Hamburg nicht, fügt er nachdenklich hinzu. Die Party, die eigentlich nach dem Rennen geplant war, wurde abgesagt – logische Folge nach dem rabenschwarzen Tag für den Triathlon-Sport.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Ostsee Zeitung“ (OZ).