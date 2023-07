Tony Martin über deutschen Radsport-Nachwuchs: „Ich bin pessimistisch“

Sportbuzzer: Herr Martin, wie haben Sie die Tour de France verfolgt und bewertet?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tony Martin (38): Ich war im Urlaub mit dem Camper auf Sardinien: vormittags Erholung, nachmittags die jeweilige Etappe schauen. Radfahren ist bei mir nach wie vor allgegenwärtig. Ich habe diese Tour als sehr unterhaltsam wahrgenommen. Überrascht hat mich der klare Vorsprung von Jonas Vingegaard, für den ich mich extrem gefreut habe. Er war mein Kollege bei Jumbo-Visma und musste seinen Titel das erste Mal verteidigen, ohne Co-Kapitän an seiner Seite. Er hat das bravourös gelöst.

Kritisch beäugt wurde Vingegaards Zeitfahren. Wie bewertet der ehemalige Zeitfahrweltmeister Tony Martin dessen außergewöhnliche Leistung?

Das war schon krass, eine wahre Demonstration. Natürlich zweifeln jetzt viele an seiner Leistung – eine gesunde Skepsis ist auch in Ordnung, solange die Diskussion fachlich geführt wird. Man sollte berücksichtigen, dass er sich nicht zum ersten Mal als guter Zeitfahrer erwiesen hat und das Gelbe Trikot den Träger noch beflügelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Waren Sie zufrieden mit den Leistungen der deutschen Fahrer?

Mit sieben Fahrern waren so wenige am Start wie seit Jahren nicht. Ein Erfolgsfeuerwerk war also nicht zu erwarten. Das Höchste der Gefühle wären ein, vielleicht zwei Etappensiege gewesen. Wirklich zufrieden sein aus deutscher Sicht können wir trotzdem nicht. Die Leistungen waren solide, mehr nicht. Und ich bin eher pessimistisch, was die Entwicklung in den nächsten Jahren betrifft. Wir müssen unbedingt wieder an der Basis arbeiten, um überhaupt wieder Jungen und Mädchen aufs Rad zu bringen. Vielleicht profitieren wir davon dann in zehn, 15 Jahren.

Was muss passieren?

Wirklich etwas ändern an der aktuellen Situation wird sich erst, wenn es wieder mehr hauptamtliche Trainer gibt. Niemand kann erwarten, dass Kinder von sich aus in den Radsport einsteigen. Das mag beim Fußball oder Basketball funktionieren, wo ein Paar Schuhe und ein Ball ausreichen. Radsport aber ist sehr kostenintensiv.

Sie haben immer wieder die Sicherheitsvorkehrungen kritisiert. Auch bei dieser Tour gab es etliche Stürze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Tat gab es extrem viele Stürze, die durch Zuschauer verursacht wurden. Im Grunde ist es ein Wunder, dass dies nicht schon früher der Fall war. Ich hatte vor einigen Jahren zwar auch einen recht spektakulären Sturz im Zusammenhang mit einem Zuschauer, damals war das aber fast noch ein Einzelfall. Ich halte es nicht für zielführend, Gitter bis zu 200 Kilometer lang aufzustellen. Vielmehr müssen die Fans über die Gefahren aufgeklärt werden, wenn ein Fahrerfeld mit 50, 60 oder 70 km/h an ihnen vorbeirauscht.

„Wirklich etwas ändern wird sich erst, wenn es wieder mehr hauptamtliche Trainer gibt.“ Ex-Weltmeister Tony Martin über die Nachwuchs-Probleme im deutschen Radsport.

Wie im Fußball nimmt auch im Radsport der Einfluss der Golfstaaten zu. Ihre Meinung dazu?

Das Ganze hat zwei Seiten: Ich halte es für schwierig, sich von diesen Staaten abhängig zu machen und damit zwangsläufig auch ihre Werte zu repräsentieren, die mit westlichen Vorstellungen – Thema Menschenrechte – nicht zusammenpassen. Auf der anderen Seite hast du vielleicht ein Team, das pleitegeht, wenn sich kein Geldgeber findet. Dann stehen plötzlich 50 oder 60 Mitarbeiter auf der Straße und wissen nicht mehr, wie sie ihre Familien durchbringen sollen. Letztlich muss wohl jeder für sich selbst entscheiden, ob er damit leben kann.