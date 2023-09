Grillitsch nach kuriosem Treffer: „So ein Tor schießt man nur einmal im Leben“

Am Samstag um kurz vor 16 Uhr war Florian Grillitsch endgültig wieder bei der TSG Hoffenheim angekommen. Der österreichische Nationalspieler, der den Klub im Sommer 2022 verlassen und vor der Saison nach zwölf eher freudlosen Monaten bei Ajax Amsterdam zurückgekehrt war, vereinte Schusskraft mit feinster Technik - das Resultat: Ein Treffer, der schon jetzt ein heißer Anwärter für die Ehrung zum „Tor des Monats“ vielleicht sogar zum „Tor des Jahres“ ist. Für den 28-Jährigen war im Anschluss an den 3:1-Erfolg der TSG beim 1. FC Köln klar: „So ein Tor schießt man vielleicht nur einmal im Leben.“

Was genau war passiert? Ein verunglückter Kölner Rückpass zwang FC-Keeper Marvin Schwäbe zu einer halsbrecherischen Klärung weit außerhalb seines Strafraums. Der Ball landete kurz hinter der Mittellinie bei Grillitsch und der Hoffenheimer nahm Maß. In hohem Bogen und mit Effet segelte die Kugel über das halbe Spielfeld und landete schließlich im Netz. Es war das 2:0 und ein wichtiger Zwischenschritt der TSG zum bereits dritten Saisonsieg.

„Natürlich freue mich darüber. Es war ein wichtiges Tor“, meinte Grillitsch und ergänzte mit Blick auf den Erfolg und die bisherige Saisonbilanz seines Klubs: „Wir sind überglücklich.“ Ein Zustand den der Mittelfeldspieler vor seiner Rückkehr in den Kraichgau wohl nicht mehr allzu oft erlebt hatte. Nach langer Klubsuche war er vor gut einem Jahr schließlich bei Ajax gelandet. Beim niederländischen Top-Klub und über Einsätze in der Champions League sollte der nächste Karriereschritt gelingen. Am Ende standen für Grillitsch 18 magere Pflichtspiele ohne Torbeteiligung zu Buche. Eine Treffer-Bilanz, die er in Hoffenheim schon jetzt verbessert hat - und das mit einem wohl einmaligen Abschluss.