﻿Torhüterlegende Dino Zoff über HSV-Coup im Europacup-Finale: „Ich habe die Niederlage verdaut“

In Italien genießt Dino Zoff den Status eines Nationalhelden und wird als „Dino nazionale“ verehrt. Zu verdanken hat der ehemalige Weltklasse-Fußballtorhüter dies seiner großartigen Karriere, die ein EM-Titel (1968), ein ­WM-Pokal (1982), ein Uefa-Pokal (1977) und sechs „Scudetti“ (Meistertitel) mit Juventus Turin schmücken. Eine bittere Niederlage erlebte er jedoch vor 40 Jahren im Olympiastadion von Athen, als er mit Juventus im Landesmeisterfinale dem krassen Außenseiter Hamburger SV mit 0:1 unterlag. Heute verbringt der 81-Jährige seinen Tag unter anderem mit Golfspielen in seiner Wahlheimat Rom.

Signor Zoff, haben Sie heute schon Golf oder Tennis gespielt?

Weder noch! Heute habe ich mich auf die faule Haut gelegt. Das Wetter war auch hier in Rom nicht besonders einladend für solche Aktivitäten. Morgen sind meine Enkelkinder dran.

Am 25. Mai ist der 40. Jahrestag des Finals in Athen. Werden Sie immer noch auf dieses Spiel angesprochen?

Es kommt immer wieder vor, dass ich zum Finale gegen den HSV befragt werde, allerdings nicht mehr so oft wie in den ersten Jahren danach, als wir nicht verstehen konnten, wie wir dieses Spiel verloren haben.

Sind Sie mittlerweile mit sich im Reinen?

Die Zeit heilt bekanntlich viele Wunden. So geschah es auch mit dieser bitteren Niederlage. Ich habe sie mittlerweile verdaut.

Felix Magath, der goldene Torschütze von Athen, sagte neulich in einem „Kicker“-Interview, dass der HSV mutig gegen das übermächtige Juventus aufgetreten ist. Was fehlte Ihrem Team an jenem Abend?

In der Tat haben wir nicht damit gerechnet, dass die Mannschaft von Ernst Happel so beherzt antreten wird. Das hat uns vielleicht am Anfang etwas irritiert, ohne dass es als Ausrede dienen soll. Wir hatten immerhin über 80 Minuten Zeit, die Partie noch zu drehen. Es gibt aber Abende, an denen dir nichts gelingen will.

Hat Juventus den HSV unterschätzt? „Auf keinen Fall“

Kann es sein, dass Juventus Turin mit den sechs Weltmeistern in seinen Reihen und den damaligen Superstars Michel Platini und Zbigniew Boniek den HSV unbewusst unterschätzt hat?

Auf gar keinen Fall! Wir wussten, dass wir auf ein deutsches Team treffen werden mit einem exzellenten Trainer, der überall schon seine Handschrift hinterlegt hatte. Insofern waren wir gewappnet. Aber im Fußball kommt es oft anders, als man denkt.

Dino Zoff ist bis heute der älteste Spieler, der je Fußballweltmeister wurde. © Quelle: picture alliance / AP Photo

Mit Inter Mailand, der AS Rom und dem AC Florenz stehen drei Teams der Serie A in den Endspielen der europäischen Wettbewerbe der laufenden Saison. Können wir von einer Renaissance des Calcio sprechen?

Die italienischen Mannschaften haben endlich verstanden, wie auf europäischer Bühne der Wind weht. Damit meine ich, dass in der heimischen Liga die Schiedsrichter oft sehr kleinlich agieren und die Spieler sich dementsprechend anpassen. Auf internationalem Terrain gelten andere Regeln. Das haben sie nun anscheinend kapiert. Hinzu kommt die Tatsache, dass italienische Teams stets taktisch gut geschult waren, was natürlich nun auch zur Geltung kommt. Ich hoffe, dass das diesjährige Abschneiden der italienischen Teams keine Ausnahme bleibt.

Die italienische Nationalmannschaft verpasste nach der WM 2018 in Russland erneut ein WM-Turnier. Was lief da falsch bei der „Squadra azzurra“?

Letztlich waren zwei verschossene Elfmeter in den WM-Qualifikationsspielen gegen die Schweiz ausschlaggebend. Das war meines Erachtens Pech. Die Mannschaft besitzt die Qualität und die Breite, um erfolgreich zu spielen. Insofern kann ich Roberto Mancini keinen Vorwurf machen. Bei der EM nächstes Jahr in Deutschland werden wir sicher dabei sein, wenn uns das Glück nicht wieder den Rücken zudreht.