Torwartfrage beim VfB Stuttgart geklärt: Nübel geht als Stammkeeper in die Saison

Der VfB Stuttgart wird mit Alexander Nübel zwischen den Pfosten in die Saison starten. Vor dem DFB-Pokalspiel bei der TSG Balingen am Samstag (13 Uhr, Sky) legte sich VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf die Leihgabe des FC Bayern München als neuer Stammkraft fest. „Alex Nübel wird am Samstag spielen und auch eine Woche später als Nummer eins in die Saison gehen“, bestätigte der Chefcoach auf der Pressekonferenz der Schwaben am Donnerstag.

Nübel hatte bei seinem Debüt im Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach vor anderthalb Wochen einen bitteren Tag erwischt und musste beim 1:5 etliche Male hinter sich greifen. VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hatte gegenüber Sky unabhängig von den Eindrücken im Test eine Stammplatzgarantie für Nübel vermieden und gesagt: „Der Bessere steht im ersten Saisonspiel im Tor.“

Neben dem 26 Jahre alten Nübel stehen bei den Stuttgartern noch Fabian Bredlow (28) und Supertalent Dennis Seimen (17) im Tor, der in den kommenden Jahren als neue VfB-Stammkraft aufgebaut werden soll. Nübel, der in den vergangenen beiden Jahren von den Bayern an die AS Monaco verliehen war, wurde im Juli von Stuttgart ebenfalls auf Leihbasis verpflichtet. Er habe „auf und neben dem Platz einen super Eindruck“ vom ehemaligen Schalke-Schlussmann, so Hoeneß. „Er strahlt Ruhe und Klarheit aus, er trainiert sehr engagiert. Er fühlt sich wohl, es gibt einen guten Spirit bei den Keepern.“

Nach dem Pokalspiel gegen den Regionalligisten als Balingen geht es für den VfB am ersten Bundesliga-Spieltag mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum weiter. Es folgt ein kniffliges Auswärtsspiel bei Pokalsieger RB Leipzig.