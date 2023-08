Tottenham startet nach Kane-Abgang mit Remis in die Saison

Keine 48 Stunden nach dem spektakulären Wechsel von Superstar Harry Kane zum FC Bayern München ist Tottenham Hotspur in seinem ersten Saisonspiel in der englischen Premier League nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. Der Klub aus London musste sich beim FC Brentford am Sonntagnachmittag mit einem 2:2 (2:2) begnügen. Es war damit ein mäßiges Debüt für den neuen Spurs-Coach Ange Postecoglou.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tottenham mit Ex-Bundesliga-Profi Heung-min Son als neuem Kapitän in der Anfangsformation erwischte einen guten Start und ging durch Cristian Romero mit 1:0 in Führung (11.). Kurz darauf musste der Torschütze nach einem Zusammenprall mit Bryan Mbeumo angeschlagen ausgewechselt werden. Für ihn kam Davinson Sanchez. Mbeumo war bei Brentford auch verantwortlich für den 1:1-Ausgleich, der durch einen verwandelter Foulelfmeter fiel (26.). Als Yoane Wissa den neuen Klub des früheren Freiburger Torwarts Mark Flekken mit 2:1 in Führung brachte, war die Partie gedreht (36.). In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs egalisierte Emerson Royal zum 2:2 für die Spurs (45.+4).

Im zweiten Durchgang entwickelten sich deutliche Vorteile für die Gäste. Gegen Ende der Partie tat sich Tottenham jedoch zunehmend schwer, Strafraumszenen zu kreieren. Brentford hielt defensiv stark dagegen. Der Siegteffer gelang keinem der beiden Teams mehr.