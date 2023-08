Tottenham verpatzt Premier-League-Generalprobe in Barcelona

Ohne den von Bayern München umworbenen Harry Kane hat Tottenham Hotspur bei seiner Generalprobe für den Premier-League-Start am kommenden Wochenende gepatzt. Die Londoner mussten sich am Dienstagabend im Testspiel beim FC Barcelona nach drei späten Gegentreffern mit 2:4 (2:1) geschlagen geben. Allerdings war der englische Erstligist nicht in Bestbesetzung angetreten.

Stürmerstar Kane, für den die Bayern nach Informationen des TV-Senders Sky bis spätestens Mittwoch ein viertes Angebot über 110 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen unterbreiten wollen, stand wie erwartet gar nicht erst im Kader. Das muss aber nicht mit dem Transfer-Poker zusammenhängen. Tottenhams Trainer Ange Postecoglou verzichtete auf mehrere Spieler, die schon am Sonntag im Test gegen Schachtar Donezk (5:1) im Einsatz gewesen waren. So waren unter anderem auch Stammspieler wie James Maddison oder Pierre-Emile Höjbjerg nicht mit dabei. In Abwesenheit von Kane traf Mittelfeldspieler Oliver Skipp doppelt (24. und 36.).

Nationalspieler Ilkay Gündogan, der von Barça immer noch nicht für die neue Saison registriert wurde, kam nach rund einer Stunde von der Bank ins Spiel - und mit ihm kam die Wende. Für die Katalanen drehten vor 35 224 Zuschauern im Olympiastadion Ferran Torres (81.), Ansu Fati (90.) und Abdessamad Ezzalzouli (90.+3) den zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand. Der ehemalige Bayern-Torjäger Robert Lewandowski (3.) hatte die frühe Führung für den spanischen Meister erzielt.