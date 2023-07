Regen stoppt Kane: Tottenham-Test abgesagt

Das vorletzte Testspiel von Premier-League-Klub Tottenham Hotspur im Rahmen seiner Werbetour im asiatisch-pazifischen Raum ist aufgrund von heftigen Regenfällen abgesagt worden. Obwohl sich die Profis bereits im Rajamangala-Nationalstadion eingefunden hatten, ist die für Sonntag angesetzte Partie gegen den englischen Erstliga-Absteiger Leicester City gar nicht erst angepfiffen worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Auf Empfehlung der Spielleitung haben die Organisatoren das Spielfeld im Rajamangala National Stadium nach starken Regenfällen in Bangkok als unbespielbar und unsicher eingestuft“, heißt es in der Mitteilung der Spurs. Die Profis um den vom FC Bayern umworbenen Harry Kane, der wie schon beim 2:3 gegen West Ham United am Dienstag als Kapitän in der Startelf von Trainer Ange Posteceglou vorgesehen war, klatschten beim Verlassen des Stadions mit den Anhängern ab. „Wir möchten uns bei allen Fans bedanken, die den Klub in Thailand unterstützt haben, und bedauern, dass das Spiel aufgrund von Umständen, die außerhalb der Kontrolle des Klubs lagen, für unbespielbar erklärt wurde“, teilte der Klub weiter mit.

Vor dem Premier-League-Start am 13. August beim FC Brentford stehen bei den Spurs im Zuge der Vorbereitung weitere Partien auf dem Programm. Nach einem Testspiel gegen das einheimische Profiteam Lion City Sailors in Singapur zum Abschluss der Werbetour (26. Juli) stehen noch Duelle mit dem ukrainischen Klub Schachtjor Donezk (6. August) und dem spanischen Spitzenklub FC Barcelona (8. August) an.