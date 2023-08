Transfer-Druck des FC Bayern verpufft bei Tottenham: „Es gibt nur eine Frist“

Der FC Bayern beißt bei Tottenham Hotspur nach wie vor auf Granit beim Versuch, Harry Kane abzuwerben. Nach mehreren Gesprächsrunden und gescheiterten Angeboten soll der Rekordmeister versucht haben, den Druck zu erhöhen. Von einer Deadline wurde berichtet, die der deutsche Rekordmeister dem Londoner Klub gesetzt haben soll. Die Münchener sollen auf eine zeitnahe Entscheidung drängen.

Doch das scheint bei den Spurs niemanden so richtig zu beeindrucken. „Es gibt nur eine Frist, und das ist das Ende des Transferfensters“, ließ Trainer Ange Postecoglou nach dem 5:1-Testsieg gegen Schachtar Donezk, bei dem Kane vierfach traf, wissen. Der 57-Jährige plant nach eigener Aussage mit dem umworbenen Torjäger: „Ich kann nicht auf eine Entscheidung warten, um loszulegen. Wir haben weder die Zeit noch den Luxus, das zu tun. Ich arbeite mit dem, was ich vor mir habe.“

Auch die wiederholten öffentlichen Äußerungen des Begehren aus München lassen Postecoglou kalt: „Fakt ist, dass er ein Vertragsspieler unseres Klubs ist. Ich würde sicherlich nicht über Vertragsspieler anderer Klubs sprechen, aber ich bin nicht bei Bayern, also können sie machen, wie sie wollen“, stichelte er.

Der Coach gab an, dass „in einem offenen Dialog mit Harry und dem Verein“ stehe. Er brauche nicht über jeden Zwischenschritt informiert sein: „Ich habe ihnen gesagt, dass sie mich informieren sollen, wenn sich der Status quo ändert. Ich will mich nur mit dem befassen, was vor mir liegt, denn ich baue hier ein Team auf, unabhängig davon, wie es ausgeht.“

Laut Medienberichten erwarten die Spurs eine Ablösesumme von 100 bis 120 Millionen Euro für ihren Rekordtorschützen. Die Bayern sollen nach Informationen von Sky und der Bild ihr Angebot noch einmal nachgebessert haben und jetzt die vereinsinterne Rekordsumme von über 100 Millionen Euro für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft bieten. Positive Reaktionen aus England waren bislang allerdings nicht zu vernehmen.