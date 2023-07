Woods gewinnt am Puy de Dome – Pogacar macht Boden gut

Bei der legendären Bergankunft am Puy de Dome hatte Michael Woods letztlich den längeren Atem. Der Kanadier setzte sich am Sonntag aus einer Ausreißergruppe hinaus am finalen Anstieg noch gegen den Amerikaner Matheu Jorgensen durch. Dieser hatte die neunte Etappe lange angeführt, wurde 500 Meter vor dem Ziel aber noch auf Platz vier durchgereicht. So konnte der 36 Jahre alte Woods vom Team Israel-Premier Tech zum Abschluss der ersten Woche bei der Tour de France seinen ersten Etappensieg überhaupt einfahren – mehrere Minuten bevor die Klassementfahrer das Ziel erreichten.

Im Zweikampf der Superstars konnte sich da Tadej Pogacar über einen Sieg im Duell mit Jonas Vingegaard freuen. Pogacar attackierte am finalen Anstieg aus dem Peloton heraus. Vingegaard konnte zunächst folgen – kämpfte dann aber sichtlich, um den Abstand auf den slowenischen Rivalen nicht zu groß reißen zu lassen.

Als Pogacar die Wetterstation auf dem 1415 Meter hohen Gipfel nach 182,4 Kilometern erreichte, war der Slowene völlig am Ende. Beim Showdown setzte er einen weiteren Nadelstich – mehr aber auch nicht. So behält Vingegaard mit 17 Sekunden statt vorher 25 Sekunden Vorsprung das Gelbe Trikot. Jai Hindley vom deutschen Team Bora-hansgrohe konnte den dritten Platz verteidigen.

Tour wird am Dienstag fortgesetzt

Nach dem ersten Ruhetag am Montag wird die Tour am Dienstag mit der zehnten Etappe über 167,2 Kilometer von Vulcania nach Issoire fortgesetzt. Bei fünf mittelschweren Bergwertungen gibt es ein ständiges Auf und Ab im Zentralmassiv, was einer Ausreißergruppe entgegenkommen sollte.