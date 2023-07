Kwiatkowski gewinnt Bergankunft auf dem Grand Colombier

Ex-Weltmeister Michal Kwiatkowski hat am französischen Nationalfeiertag keine Gastgeschenke verteilt und die Bergankunft der 110. Tour de France auf dem Grand Colombier gewonnen. Der Pole siegte am Freitag auf dem 17 Kilometer langen Anstieg der 13. Etappe im Jura als Solist vor dem Belgier Maxim van Gils und dem Slowenen Tadej Pogacar. Der Augsburger Georg Zimmermann gehörte lange einer Fluchtgruppe an, verlor im Schlussanstieg aber früh den Anschluss.

Vingegaard führt Tour-Wertung weiter an

Der Däne Jonas Vingegaard fuhr knapp hinter Pogacar über die Ziellinie und behauptete die Führung im Gesamtklassement. Der Titelverteidiger liegt allerdings nur noch neun Sekunden vor Pogacar. Dritter ist nach wie vor Bora-Kapitän Jai Hindley aus Australien.

Am Samstag steht mit dem 151,8 Kilometer langen Weg nach Morzine die richtig schwere Alpenetappe an. Drei Berge der ersten Kategorie müssen erklommen werden, ehe es auf dem der höchsten Kategorie zugeordneten Col de Joux Plane sogar noch Bonussekunden gibt. In der zwölf Kilometer langen Abfahrt zum Ziel kann kaum noch Zeit aufgeholt werden.