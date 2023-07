Matej Mohoric hat die 19. Etappe der 110. Tour de France mit hauchdünnem Vorsprung gewonnen. Nach 172,8 Kilometern setzte sich der 28 Jahre alte Slowene am Freitag in Poligny per Fotofinish knapp vor dem Dänen Kasper Asgreen und dem Australier Ben O`Connor durch. Der Augsburger Georg Zimmermann wurde Elfter.

Zimmermann und Nils Politt waren zwischendurch Teil einer Spitzengruppe. Wegen einer gerissenen Kette verlor der Kölner Politt jedoch den Anschluss an die Gruppe und fiel zurück.

Vingegaard führt Tour weiter mit über sieben Minuten Vorsprung an

An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich wie erwartet nichts. Der dänische Tour-Spitzenreiter Jonas Vingegaard liegt weiter deutlich mit mehr als sieben Minuten Vorsprung vor seinem Rivalen Tadej Pogacar aus Slowenien. Der Tour-Sieg ist Vingegaard bei zwei verbleibenden Etappen bis Paris kaum noch zu nehmen.

Vor dem Schlussakt in Paris erwartet die Fahrer noch einmal eine harte letzte Gebirgsetappe. Auf der Fahrt durch die Vogesen müssen sechs Anstiege bezwungen werden, die beiden anspruchsvollsten am Ende. Nach 133,5 Kilometern und fast 3500 Höhenmetern wird dann am Samstagabend im Skigebiet Le Markstein nahe der deutschen Grenze der Tour-Sieger feststehen. Aufgrund der Lage im Klassement könnte Spitzenreiter Jonas Vingegaard Ausreißern einen großzügigen Vorsprung gewähren.