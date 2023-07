Pogacar gewinnt erste Bergankunft - Hindley verliert Gelb

Tadej Pogacar hat sich bei der 110. Tour de France eindrucksvoll zurückgemeldet und die erste Bergankunft gewonnen. Der Slowene siegte am Donnerstag nach 144,9 Kilometern in Cauterets-Cambasque vor Titelverteidiger Jonas Vingegaard und dem Norweger Tobias Johannessen. Bora-Kapitän Jai Hindley, der als Führender in die sechste Etappe gegangen war, wurde Sechster.

In der Gesamtwertung liegt Vingegaard 25 Sekunden vor Pogacar und ist neuer Träger des Gelben Trikots. Hindley ist 1:34 Minuten zurück Dritter. Der deutsche Meister Emanuel Buchmann, der für Hindley Helferdienste leitete, fiel aus den Top Fünf.

Nach den zwei Pyrenäen-Etappen sind am Freitag wieder die Sprinter am Zug. Von Mont-de-Marsan geht es überwiegend flach über 169,9 Kilometer nach Bordeaux. In der Metropole am Atlantik dürfte Phil Bauhaus auf ein weiteres Top-Ergebnis hoffen, sollte er gut durch die Berge gekommen sein.